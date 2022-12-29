"ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΛΑΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ! (ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 18:10) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου", ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

"ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΛΑΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ! (ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 18:10) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου", ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://ugetube.com/watch/flLtbSf2wWkPgCf , https://rumble.com/v22wmgq-demonized-people.html . Ομιλία του Μακαριστού Γέροντος (1927 – 2006) πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου.ΣΤ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8, 26-39)– ημερομηνία πού διεξήχθη ἡ ὁμιλία 25-10-98. ΠΗΓΗ: https://youtu.be/YFcIO8CjRGs , http://arnion.gr .
“ΜΑΤΘ. 27,25 ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΠΑΣ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ· ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΦ' ΗΜΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΗΜΩΝ”… ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΟΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΗΨΗ!
ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ!
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ.
“ΜΑΤΘ. 27,25 ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΠΑΣ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ· ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΦ' ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΗΜΩΝ”… ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΗΨΗ! ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥΣ.
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΣΙΓΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΛΑΜΠΕΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ https://rumble.com/v1www0s-heretic-antichrist-hate-and-lies-from-the-satanist-giannis-lampropoulos.html , https://www.brighteon.com/fd8d4c71-0d85-4e4e-897a-66781dbb1c4d , https://ugetube.com/watch/tWaN3MzjTiMhc14
Τό χάραγμα τοῦ Θηρίου 666 καί ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός. Ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν υπάρχει. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ. Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος https://www.brighteon.com/901e893b-8a5f-44ed-9d2f-02f79b99a58e , https://ugetube.com/watch/iMmhwrQf8tYuNvv , https://rumble.com/v17eil9-the-mark-of-the-beast-666.html .
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ» ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ https://www.brighteon.com/8a16f55e-23a4-406b-be55-3cc47ef35972
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (Επιλέξτε την μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση 720p HD ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O .
ΥΓ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΙ «Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι (Ματθ.23, 3)». «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκωμεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν» (Καινή Διαθήκη, Α΄ Ιωάν. 2, 18).
ΜΕ
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr
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