O Plano para Ruir a Economia / The Plan to Crash the Economy - Francesca Giobbi Com Melissa Ciummei

Melissa Ciummei é uma investidora independente da Irlanda do Norte que estuda os rumos da economia e como o controlam em direção ao reset financeiro, substituindo nosso sistema de moeda fiduciária em decadência. Melissa está tendo bastante exposição nas mídias paralelas devido a sua análise pontual sobre um futuro em que o 1% está focado em ruir a nossa economia mundial.





"O jogo final é o controle totalitário por meio de um sistema de crédito social semelhante ao da China e envolvendo Moedas Digitais do Banco Central (CBDC)."





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