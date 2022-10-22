O Plano para Ruir a Economia / The Plan to Crash the Economy - Francesca Giobbi Com Melissa Ciummei

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Melissa Ciummei é uma investidora independente da Irlanda do Norte que estuda os rumos da economia e como o controlam em direção ao reset financeiro, substituindo nosso sistema de moeda fiduciária em decadência. Melissa está tendo bastante exposição nas mídias paralelas devido a sua análise pontual sobre um futuro em que o 1% está focado em ruir a nossa economia mundial.
"O jogo final é o controle totalitário por meio de um sistema de crédito social semelhante ao da China e envolvendo Moedas Digitais do Banco Central (CBDC)."
#despertar #despertarfinanceiro #energiadodinheiro #dinheiro #investimentos #empreendedorismo #economia #meta #crescimento #investimento #consumoconsciente #educacaofinanceira #oportunidades #empreendedorismodigital #empreendedorismo #networking #economia #educaçãofinanceira #espiritualidade #redesocial #redecomercial #negócios #negocios #resetfinanceiro #onu
FreedomeE youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCa4nMN6IenTIcsFxpCI0VHw