"Pandemilagen är grundlagsvidrig" ... "Sverige riskerar att bli en diktatur"

2000-Talets Vetenskap 0 follower Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

414 views • January 08, 2021





De dödstal som media presenterat för oss avseende året som har gått menar Hammarskjöld är mindre än genomsnittet för 2015-2019 och han vänder sig emot jämförelsen med Spanska sjukan som han menar inte är medicinskt jämförbar med årets [Facebookcensur]-influensa.



Hammarskjöld har, utöver sin läkarexamen och assisterande professur i pediatrik, även en filosofie licentiat i biokemi och har arbetat på laboratorium i USA med att forska kring HIV-viruset. Hammarskjöld är mycket kritisk till att resultat från PCR-test används för att ersätta en tidigare etablerad definition av infektion vad gäller covid-19-viruset, och förklarar varför PCR-test inte är tillförlitliga när det kommer till att avgöra virala sjukdomstillstånd.



Hammarskjöld hävdar vidare att den beräkningsmodell som hela världen har använt sig av för att uppskatta kommande dödsfallen i pandemin visat sig vara mycket felaktig, och att personen som legat bakom beräkningsmodellen även tidigare har fört fram felaktiga beräkningar i medicinska sammanhang.



Hammarskjöld berättar om forskningsfusk och hur grunden för WHO:s rekommendationer kring provtagning av covid-19-viruset, som har påverkat en hel värld, troligtvis inte har genomgått en expertgranskning utan publicerats på rekordtid dagen efter att rekommendationerna inkom.



I intervjun framgår också att man inom forskningsstudier ofta inte redovisar vad placebo består av, då läkemedelsindustrin utvecklar en produkt, något som kan få som konsekvens att man inte kan urskilja hur många som reellt har skadats av produkten. Ofta låter man nämligen placebo innehålla många av ingredienserna i det skarpa läkemedlet eller vaccinet, vilket förstås påverkar resultatet.



Hammarskjöld har frågor om det vaccin som nu erbjuds svenskarna, frågor som han anser att läkemedelsutvecklarna först borde svara på innan deras produkt godkänns. Han vänder sig starkt emot att det kan bli tvång att uppvisa vaccination för att åtnjuta grundlagsskyddad rörelsefrihet och kallar det hela för utpressning. Han ifrågasätter den amerikanska och svenska statens beslut att ge dessa läkemedelsbolag åtalsimmunitet för eventuella skador som uppstår till följd av deras produkter och lyfter fram detta som ännu ett argument för varför det svenska folket inte bör ta vaccinet mot covid-19 viruset. Riksdagen röstar om pandemilagen den 8 januari 2021.



⁣Få samlad fakta från professionella källor om den så kallade "corona-pandemin" på



Länkar/Källor:

https://www.nyatider.nu "Pandemilagen är grundlagsvidrig" ... "Sverige riskerar att bli en diktatur". Det säger Björn Hammarskjöld ⁣(assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi. Fd överläkare i pediatrik. Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971), oberoende senior vetenskapare i nutrition), numera pensionär i en intervju på Nya Tiders Youtubekanal. Intervjun hann bara ligga fyra dagar på Youtube (mellan den 4:e och 8:e januari 2021) innan det togs bort av den Google-ägda kanalen. Hammarskjöld, som även är släkt med FN's f.d. generalsekreterare Dag Hammarskjöld, varnar för att pandemilagen som regeringen nu har drivit igenom kan komma att strida mot svensk grundlag och EU- lag. Hammarskjöld förklarar att WHO har ändrat begreppet pandemi till en mer vag formulering och att även det som tidigare var väletablerad kunskap för att definiera vad en infektion är, nu med [Facebookcensur] verkar ha frångåtts för att endast gälla de som har ett positivt testresultat från ett PCR-test.De dödstal som media presenterat för oss avseende året som har gått menar Hammarskjöld är mindre än genomsnittet för 2015-2019 och han vänder sig emot jämförelsen med Spanska sjukan som han menar inte är medicinskt jämförbar med årets [Facebookcensur]-influensa.Hammarskjöld har, utöver sin läkarexamen och assisterande professur i pediatrik, även en filosofie licentiat i biokemi och har arbetat på laboratorium i USA med att forska kring HIV-viruset. Hammarskjöld är mycket kritisk till att resultat från PCR-test används för att ersätta en tidigare etablerad definition av infektion vad gäller covid-19-viruset, och förklarar varför PCR-test inte är tillförlitliga när det kommer till att avgöra virala sjukdomstillstånd.Hammarskjöld hävdar vidare att den beräkningsmodell som hela världen har använt sig av för att uppskatta kommande dödsfallen i pandemin visat sig vara mycket felaktig, och att personen som legat bakom beräkningsmodellen även tidigare har fört fram felaktiga beräkningar i medicinska sammanhang.Hammarskjöld berättar om forskningsfusk och hur grunden för WHO:s rekommendationer kring provtagning av covid-19-viruset, som har påverkat en hel värld, troligtvis inte har genomgått en expertgranskning utan publicerats på rekordtid dagen efter att rekommendationerna inkom.I intervjun framgår också att man inom forskningsstudier ofta inte redovisar vad placebo består av, då läkemedelsindustrin utvecklar en produkt, något som kan få som konsekvens att man inte kan urskilja hur många som reellt har skadats av produkten. Ofta låter man nämligen placebo innehålla många av ingredienserna i det skarpa läkemedlet eller vaccinet, vilket förstås påverkar resultatet.Hammarskjöld har frågor om det vaccin som nu erbjuds svenskarna, frågor som han anser att läkemedelsutvecklarna först borde svara på innan deras produkt godkänns. Han vänder sig starkt emot att det kan bli tvång att uppvisa vaccination för att åtnjuta grundlagsskyddad rörelsefrihet och kallar det hela för utpressning. Han ifrågasätter den amerikanska och svenska statens beslut att ge dessa läkemedelsbolag åtalsimmunitet för eventuella skador som uppstår till följd av deras produkter och lyfter fram detta som ännu ett argument för varför det svenska folket inte bör ta vaccinet mot covid-19 viruset. Riksdagen röstar om pandemilagen den 8 januari 2021.⁣Få samlad fakta från professionella källor om den så kallade "corona-pandemin" på https://www.2000tv.se/tema/corona/ och skaffa en prenumeration på tidningen för ännu mer fördjupande reportage på: https://www.2000tv.se/prenumerera/ Länkar/Källor: Keywords coronacovid-19pandemipandemilagenbjorn hammarskjold

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