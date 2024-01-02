Лучший способ воплотить твои мечты в ближайшие годы!

💬 «Самое важное — это равенство между людьми. Мы хотим, чтобы люди были равны, чтобы у них было право учиться, путешествовать, жить там, где они хотят, и заниматься тем, что им нравится», — говорит Кристиан Штефанеску, экономист из Румынии.
🎤 Гость сегодняшней международной дискуссии расскажет, что привлекло его внимание и благодаря чему он начал изучать проект «Созидательное общество», какие из тем, представленных на форуме «Глобальный кризис. Выход есть», затронули его больше всего. Также поговорим о выгодах Созидательного общества, которые нам гарантированы 8 Основами, и как в ближайшие годы воплотить это в жизнь.
Дорогие друзья, успех проекта «Созидательное общество» зависит от нашей поддержки. Присоединяйтесь! Воспользуйтесь шансом изменить к лучшему свою жизнь и будущее своих детей!
🌍 Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Выход есть» с синхронным переводом на 150 языков:
https://creativesociety.com/ru/global...
➡️ Форум на русском языке:
https://www.youtube.com/live/vmcXo1iC...
➡️ 8 Основ Созидательного общества:
https://creativesociety.com/ru/8-osno...
➡️ Передача «Климатический цербер»:
• Климатический цербер
➡️ Официальный ресурс Международного проекта «Созидательное общество»: https://creativesociety.com/ru
➡️ Подписаться на телеграм-канал и быть в курсе актуальных событий:
https://t.me/creativesociety_com
▶️ Twitter:
/ creativesct
▶️ Facebook:
/ creativesociety.project
▶️ Instagram:
/ creativesociety.official
#СозидательноеОбщество #ГлобальныйКризис #Выгоды #Инновации #Объединение
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.