Лучший способ воплотить твои мечты в ближайшие годы!

💬 «Самое важное — это равенство между людьми. Мы хотим, чтобы люди были равны, чтобы у них было право учиться, путешествовать, жить там, где они хотят, и заниматься тем, что им нравится», — говорит Кристиан Штефанеску, экономист из Румынии.





🎤 Гость сегодняшней международной дискуссии расскажет, что привлекло его внимание и благодаря чему он начал изучать проект «Созидательное общество», какие из тем, представленных на форуме «Глобальный кризис. Выход есть», затронули его больше всего. Также поговорим о выгодах Созидательного общества, которые нам гарантированы 8 Основами, и как в ближайшие годы воплотить это в жизнь.





Дорогие друзья, успех проекта «Созидательное общество» зависит от нашей поддержки. Присоединяйтесь! Воспользуйтесь шансом изменить к лучшему свою жизнь и будущее своих детей!





🌍 Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Выход есть» с синхронным переводом на 150 языков:

https://creativesociety.com/ru/global...





➡️ Форум на русском языке:

https://www.youtube.com/live/vmcXo1iC...





➡️ 8 Основ Созидательного общества:

https://creativesociety.com/ru/8-osno...





➡️ Передача «Климатический цербер»:





• Климатический цербер





➡️ Официальный ресурс Международного проекта «Созидательное общество»: https://creativesociety.com/ru





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