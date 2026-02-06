Οι διώξεις των εθνικιστών κατά την επταετία

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος, περιγράφει γεγονότα και βιώματα ως εθνικιστής κατά την δικτατορία της 21ης Απριλίου με σκοπό την αποκατάσταση της ιστορικής αληθείας. Περιγράφεται επίσης η έλλειψη ιδεολογίας του καθεστώτος και οι πρακτικές που το οδήγησαν να πέσει ως «χάρτινος πύργος» με την έλευση των πολιτικών. 5-2-2026