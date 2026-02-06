Οι διώξεις των εθνικιστών κατά την επταετία

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος, περιγράφει γεγονότα και βιώματα ως εθνικιστής κατά την δικτατορία της 21ης Απριλίου με σκοπό την αποκατάσταση της ιστορικής αληθείας. Περιγράφεται επίσης η έλλειψη ιδεολογίας του καθεστώτος και οι πρακτικές που το οδήγησαν να πέσει ως «χάρτινος πύργος» με την έλευση των πολιτικών. 5-2-2026