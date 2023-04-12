“Είναι προτιμότερο να δολοφονείς ανθρώπους παρά να δολοφονείς το εμβόλιο?”

Ο Μάριο Τζορντάνο παρουσίασε ένα άλλο αποκλειστικό ρεπορτάζ σχετικά με τα μυστικά έγγραφα για τα εμβόλια κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου της εκπομπής 'Fuori dal coro', που προβλήθηκε στο Rete4 στις 28 Μαρτίου. Το ρεπορτάζ της Μαριάννα Κανέ ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2022, όταν η κυβέρνηση Ντράγκι επέβαλε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους άνω των 50 ετών και οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Το μέτρο, κατά παράλογο τρόπο, ισχύει και για όσους έχουν νοσήσει από κόβιντ και έχουν θεραπευτεί, παρόλο που γι' αυτούς ο εμβολιασμός θα μπορούσε να είναι επικίνδυνος, αφού έχουν ήδη περάσει τη νόσο. Και μάλιστα ακόμη και η AIFA (ΕΟΦ) γνωρίζει ότι ο εμβολιασμός όσων έχουν θεραπευτεί είναι επικίνδυνος.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/40Y0V7p

-------------

Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND