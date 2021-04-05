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CDL82 - De la légalité du pouvoir à la légitimité souveraine - Jean-Jacques Crevecoeur
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80 views • April 05, 2021
5 avril 2021 : https://fulllifechannel.com/v/325?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Jean-Jacques Crevecoeur : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Dans cette conversation du lundi, je vous propose de réfléchir sur les différentes formes de pouvoir, sur les contrats implicites qui nous lient à elles et sur la manière dont nous pouvons nous réapproprier notre légitimité souveraine.
Je vous invite également à bien distinguer la légalité d'une situation ou d'une action, et sa légitimité. Vous trouverez également dans la boîte de téléchargement dans leur intégralité les différentes vidéos dont j'ai utilisé des extraits dans cette conversation du lundi de Pâques…
Pour commander les T-shirts dont je vous ai parlé (je ne reçois aucune commission sur les ventes, je le fais parce que j'apprécie leur démarche) :
Pour femme : https://oursmalleches.com/product/vneck-femme-obeir/
Pour homme : https://oursmalleches.com/product/t-shirt-obeir-2/
Pour enfant : https://oursmalleches.com/product/t-shirt-obeir/
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crevecoeur : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Dans cette conversation du lundi, je vous propose de réfléchir sur les différentes formes de pouvoir, sur les contrats implicites qui nous lient à elles et sur la manière dont nous pouvons nous réapproprier notre légitimité souveraine.
Je vous invite également à bien distinguer la légalité d'une situation ou d'une action, et sa légitimité. Vous trouverez également dans la boîte de téléchargement dans leur intégralité les différentes vidéos dont j'ai utilisé des extraits dans cette conversation du lundi de Pâques…
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