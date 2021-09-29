Alienígenas e a Agenda 21 [2018]

Recebendo ordens de cima, uma elite governante já começou seu plano para extinguir a vida humana com fins lucrativos



Estamos vivendo em um planeta prisão controlado e orquestrado pela elite governante sob um plano de extinguir a vida humana para o lucro. Até o ano de 2030, a população humana poderia ser reduzida a apenas 500 milhões.



A Agenda 21 e a Agenda 2030 são um plano para despovoar 95% da população mundial até 2030 e está acontecendo agora.



Outro nome para a Agenda 21 é “Desenvolvimento Sustentável”. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Comece a pesquisar a Agenda 21 e a Agenda 2030.



Esta postagem entra em detalhes sobre a Agenda 21 e a Agenda 2030, a Nova Ordem Mundial.



COVID-19 está sendo usado como uma cobertura política para o maior colapso financeiro da história do mundo.



O bloqueio da população é feito para manter as pessoas dentro e longe umas das outras. Se as pessoas estão longe umas das outras, elas não podem trabalhar juntas, podem?



Felizmente, muitas pessoas estão acordando para as mentiras dos governos em todo o mundo.



Governos ao redor do mundo têm planejado uma Nova Ordem Mundial, um governo, onde o despovoamento ocorrerá com pessoas vivendo em condições de confinamento.



Podemos nos unir e lutar antes que seja tarde demais.