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Alienígenas e a Agenda 21 [2018]
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13 views • September 29, 2021
Recebendo ordens de cima, uma elite governante já começou seu plano para extinguir a vida humana com fins lucrativos
Estamos vivendo em um planeta prisão controlado e orquestrado pela elite governante sob um plano de extinguir a vida humana para o lucro. Até o ano de 2030, a população humana poderia ser reduzida a apenas 500 milhões.
A Agenda 21 e a Agenda 2030 são um plano para despovoar 95% da população mundial até 2030 e está acontecendo agora.
Outro nome para a Agenda 21 é “Desenvolvimento Sustentável”. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Comece a pesquisar a Agenda 21 e a Agenda 2030.
Esta postagem entra em detalhes sobre a Agenda 21 e a Agenda 2030, a Nova Ordem Mundial.
COVID-19 está sendo usado como uma cobertura política para o maior colapso financeiro da história do mundo.
O bloqueio da população é feito para manter as pessoas dentro e longe umas das outras. Se as pessoas estão longe umas das outras, elas não podem trabalhar juntas, podem?
Felizmente, muitas pessoas estão acordando para as mentiras dos governos em todo o mundo.
Governos ao redor do mundo têm planejado uma Nova Ordem Mundial, um governo, onde o despovoamento ocorrerá com pessoas vivendo em condições de confinamento.
Podemos nos unir e lutar antes que seja tarde demais.
Estamos vivendo em um planeta prisão controlado e orquestrado pela elite governante sob um plano de extinguir a vida humana para o lucro. Até o ano de 2030, a população humana poderia ser reduzida a apenas 500 milhões.
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