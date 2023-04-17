BEYOND THE RESET [WITH AUDIO COMMENTARY BY ALEX JONES]

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AUDIO COMMENTARY BY ALEX JONES, CAPTURED LIVE - BANNED VIDEO.
[A 20 MIN CLIP FROM THE FILM WITH COMMENTARY] THE FULL FILM HAS ALSO BEEN UPLOADED.....
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'THIS IS THE BEST SHORT ANIMATED FILM I'VE EVER SEEN! ACADEMY AWARD MATERIAL, NO DOUBT.' - RICK LANGLEY 👍