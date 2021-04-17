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Az oltással NEM LESZEL VÉDETT! COVID ÉS A SPANYOL NÁTHA - Dr. Ládi Szabolcs
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41 views • April 17, 2021
Az oltással NEM LESZEL VÉDETT! ELŐADÁS A COVIDRÓL.
AZ IMMUNRENDSZER A MEGOLDÁS!
Sokan azt hiszik, hogy a spanyolnátha Spanyolországból indult. Ez nem igaz és azt sem tudják sokan, hogy a Rockefellereknek is közük van a kialakult világjárványhoz. Itt egy előadás részlet erről a témáról (dr. Ládi Szabolcs előadása).
Több katona halt meg a fertőzésben, mint a háborúban (60-100 mio)!
AZ IMMUNRENDSZER A MEGOLDÁS!
Sokan azt hiszik, hogy a spanyolnátha Spanyolországból indult. Ez nem igaz és azt sem tudják sokan, hogy a Rockefellereknek is közük van a kialakult világjárványhoz. Itt egy előadás részlet erről a témáról (dr. Ládi Szabolcs előadása).
Több katona halt meg a fertőzésben, mint a háborúban (60-100 mio)!
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