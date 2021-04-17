Az oltással NEM LESZEL VÉDETT! COVID ÉS A SPANYOL NÁTHA - Dr. Ládi Szabolcs

Az oltással NEM LESZEL VÉDETT! ELŐADÁS A COVIDRÓL.

AZ IMMUNRENDSZER A MEGOLDÁS!

Sokan azt hiszik, hogy a spanyolnátha Spanyolországból indult. Ez nem igaz és azt sem tudják sokan, hogy a Rockefellereknek is közük van a kialakult világjárványhoz. Itt egy előadás részlet erről a témáról (dr. Ládi Szabolcs előadása).

Több katona halt meg a fertőzésben, mint a háborúban (60-100 mio)!