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Vaccins Covid19 et conflits d’intérêt – Dr Edouard Broussalian (Mars 2021)
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30 views • April 07, 2021
Publié 7 avril 2021 : https://emakrusi.com/videos/vaccins-covid19-et-conflits-dinteret-dr-edouard-broussalian-mars-2021/
Dans cet épisode, le Dr Edouard Broussalian nous parle de sa lettre ouverte au Professeur Siegrist, vaccinologue ayant mis sur pieds entre autre InfoVac, une plateforme d’information et de consultation pour toutes les questions concernant la vaccination.
Les thèmes abordés dans cette vidéo :
– Vaccin génique expérimental
– Contexte général d’hystérie de dictature
– Pourquoi faire confiance au discours de Pfizer ou Moderna ?
– La gigantesque expérimentation médicale
– Le vaccin et son étude clinique très contestable
– Effets secondaires
– Science et profit
👉 Retrouvez les infos sur le Dr Broussalian ici : https://drbroussalian.com/le-docteur/
Dans cet épisode, le Dr Edouard Broussalian nous parle de sa lettre ouverte au Professeur Siegrist, vaccinologue ayant mis sur pieds entre autre InfoVac, une plateforme d’information et de consultation pour toutes les questions concernant la vaccination.
Les thèmes abordés dans cette vidéo :
– Vaccin génique expérimental
– Contexte général d’hystérie de dictature
– Pourquoi faire confiance au discours de Pfizer ou Moderna ?
– La gigantesque expérimentation médicale
– Le vaccin et son étude clinique très contestable
– Effets secondaires
– Science et profit
👉 Retrouvez les infos sur le Dr Broussalian ici : https://drbroussalian.com/le-docteur/
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