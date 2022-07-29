Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για ένα απίστευτο ιστορικό γεγονός. Χάρη στον μικροβιολόγο Στέφαν Λάνκα, είχαμε μια τελική διάψευση της ιολογίας.

Ο Στέφαν Λάνκα διεξήγαγε τα πειράματα ελέγχου που ανέτρεψαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ιολόγοι για να αποδείξουν την ύπαρξη των ιών.

Θα σας εξηγήσω τα πάντα και θα σας δώσω το απαραίτητο πλαίσιο για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε τη σημασία των πειραμάτων ελέγχου του Στέφαν Λάνκα.

Σας ζητώ να αναρτήσετε αυτό το βίντεο όπου μπορείτε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βοηθήσετε τη διάδοση αυτής της πληροφορίας ώστε να γίνει μια επιστημονική και ιατρική επανάσταση.

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