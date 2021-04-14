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La terza guerra mondiale e´iniziata da tempo
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20 views • April 14, 2021
Come la seconda guerra mondiale non assomigliava per nulla alla prima, cosi´la terza, iniziata ottanta anni dopo, non ha nulla di uguale alla seconda.
Sara´una guerra condotta con cyberwarfare, biowarfare.
Sara´una guerra contro l´umanita´, condotta da governi illegittimi, forze militari, finanza e potere corporativo, tutti uniti in una forza globalista diretta contro i nemici.
E chi sonoi nemici: siamo NOI. E´l´Umanita´.
Giogio Agamben parla di un libro pubblicato nel 2013 di Patrick Zylberman che descriveva DETTAGLIATAMENTE cio´che sarebbe avvenuto nel giro di pochi anni.
E che si e´AVVERATO esattamente come previsto.
La NUOVA NORMALITA´di cui parla Klaus Schwab e che non ha nulla di normale e´quello a cui vogliono ridurre l´umanita´, che non potra´definirsi umana perche´i rapporti umani saranno eliminati per essere compensati da una sicurezza sanitaria astratta e presumibilmente del tutto fittizia.
Sara´una guerra condotta con cyberwarfare, biowarfare.
Sara´una guerra contro l´umanita´, condotta da governi illegittimi, forze militari, finanza e potere corporativo, tutti uniti in una forza globalista diretta contro i nemici.
E chi sonoi nemici: siamo NOI. E´l´Umanita´.
Giogio Agamben parla di un libro pubblicato nel 2013 di Patrick Zylberman che descriveva DETTAGLIATAMENTE cio´che sarebbe avvenuto nel giro di pochi anni.
E che si e´AVVERATO esattamente come previsto.
La NUOVA NORMALITA´di cui parla Klaus Schwab e che non ha nulla di normale e´quello a cui vogliono ridurre l´umanita´, che non potra´definirsi umana perche´i rapporti umani saranno eliminati per essere compensati da una sicurezza sanitaria astratta e presumibilmente del tutto fittizia.
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