La terza guerra mondiale e´iniziata da tempo

Come la seconda guerra mondiale non assomigliava per nulla alla prima, cosi´la terza, iniziata ottanta anni dopo, non ha nulla di uguale alla seconda.

Sara´una guerra condotta con cyberwarfare, biowarfare.

Sara´una guerra contro l´umanita´, condotta da governi illegittimi, forze militari, finanza e potere corporativo, tutti uniti in una forza globalista diretta contro i nemici.

E chi sonoi nemici: siamo NOI. E´l´Umanita´.



Giogio Agamben parla di un libro pubblicato nel 2013 di Patrick Zylberman che descriveva DETTAGLIATAMENTE cio´che sarebbe avvenuto nel giro di pochi anni.

E che si e´AVVERATO esattamente come previsto.

La NUOVA NORMALITA´di cui parla Klaus Schwab e che non ha nulla di normale e´quello a cui vogliono ridurre l´umanita´, che non potra´definirsi umana perche´i rapporti umani saranno eliminati per essere compensati da una sicurezza sanitaria astratta e presumibilmente del tutto fittizia.