© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
The Fall Of An Empire: The Lesson Of Byzantium ( Caderea unui imperiu Lectia Bizantului Subtitrat In Limba Romana )
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
54 views • September 08, 2019
Daca n-ar fi fost Bizantul, Europa ar fi fost demult araba…
Pe vremea cand popoarele Europei erau barbare, imperiul se afla la apogeu.
Intinzandu-se din Asia pana in nordul Africii si Spania, avand o mie de orase, universitati si cladiri monumentale fara rival, reprezenta polul civilizatiei. Comparativ, restul Europei parea primitiva.
Si totusi a cazut. Documentarul “Lectia Bizantului” ne arata cum a fost posibil ceea ce parea de neconceput.
Cititi va rog si:
INAUGURARE CONSTANTINOPOL – 11 mai 330 :
https://saccsiv.wordpress.com/2016/05/11/inaugurare-constantinopol-11-iunie-330/
DE CE A CAZUT CONSTANTINOPOLUL? (marti, 29 mai 1453) Din doua rele, care era mai rea? Un Constantinopol catolic sau unul turcesc?
https://saccsiv.wordpress.com/2012/05/29/de-ce-a-cazut-constantinopolul-marti-29-mai-1453-din-doua-rele-care-era-mai-rea-un-constantinopol-catolic-sau-unul-turcesc-2/
📺👇📺 SACCSIV PE INTERNET 📺👇📺
SACCSIV BLOG: https://saccsiv.wordpress.com
#saccsiv #istorie #LectiaBizantului
Pe vremea cand popoarele Europei erau barbare, imperiul se afla la apogeu.
Intinzandu-se din Asia pana in nordul Africii si Spania, avand o mie de orase, universitati si cladiri monumentale fara rival, reprezenta polul civilizatiei. Comparativ, restul Europei parea primitiva.
Si totusi a cazut. Documentarul “Lectia Bizantului” ne arata cum a fost posibil ceea ce parea de neconceput.
Cititi va rog si:
INAUGURARE CONSTANTINOPOL – 11 mai 330 :
https://saccsiv.wordpress.com/2016/05/11/inaugurare-constantinopol-11-iunie-330/
DE CE A CAZUT CONSTANTINOPOLUL? (marti, 29 mai 1453) Din doua rele, care era mai rea? Un Constantinopol catolic sau unul turcesc?
https://saccsiv.wordpress.com/2012/05/29/de-ce-a-cazut-constantinopolul-marti-29-mai-1453-din-doua-rele-care-era-mai-rea-un-constantinopol-catolic-sau-unul-turcesc-2/
📺👇📺 SACCSIV PE INTERNET 📺👇📺
SACCSIV BLOG: https://saccsiv.wordpress.com
#saccsiv #istorie #LectiaBizantului
Keywords
europacaderea unui imperiu lectia bizantuluidocumentare interzisecaderea unui imperiudocumentare subtitrate in romanafilme documentare istoricedocumentare interesanteistoria bizantuluiistoria universalaistoria constantinopoluluicele mai mari imperii din lumecele mai mari imperii din istorieimperiul bizantinimperiul bizantin documentarbizantul imperiul pierduttop 10 cele mai mari imperii din istorieistorieadevardocumentarconstantinopolortodoxieistoria europeiantichitatefilm antic aromafilm antica grecie
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.