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Στοιχεία για αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία του κορωνοϊού
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205 views • December 27, 2020
Στις 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ακρόαση σε επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, σχετικά με θεραπείες εναντίον της νόσου COVID-19, που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό.
Οι γιατροί που κατέθεσαν στην Επιτροπή, μίλησαν για φάρμακα τα οποία ήδη υπάρχουν, χρησιμοποιούνται για άλλες ασθένειες και έχει αποδειχθεί ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στη νόσο COVID-19. Οι γιατροί ζητούν από την Επιτροπή να εξετάσει τα στοιχεία που έχουν συλλέξει και να εγκρίνει την επέκταση της άδειας χρήσης τους για να συνταγογραφούνται στους ασθενείς με κορωνοϊό, στην έναρξη ή ήπια εκδήλωση της νόσου, καθώς και προληπτικά ως μέσο προφύλαξης. Όπως αναφέρουν, η έγκαιρη εξωνοσοκομειακή φροντίδα μπορεί να αποτρέψει την ανάγκη εισαγωγής των ασθενών στο νοσοκομείο, την επιδείνωση των συμπτωμάτων και το ενδεχόμενο θανάτου τους.
Στο απόσπασμα, ο Δρ Πιερ Κόρυ παρουσιάζει την πολύ αποτελεσματική δράση της ιβερμεκτίνης (ivermectin) στη θεραπεία ασθενών με COVID-19.
Ολόκληρη την ακρόαση της Επιτροπής μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=k8RyV3VEDKI
Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών
Οι γιατροί που κατέθεσαν στην Επιτροπή, μίλησαν για φάρμακα τα οποία ήδη υπάρχουν, χρησιμοποιούνται για άλλες ασθένειες και έχει αποδειχθεί ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στη νόσο COVID-19. Οι γιατροί ζητούν από την Επιτροπή να εξετάσει τα στοιχεία που έχουν συλλέξει και να εγκρίνει την επέκταση της άδειας χρήσης τους για να συνταγογραφούνται στους ασθενείς με κορωνοϊό, στην έναρξη ή ήπια εκδήλωση της νόσου, καθώς και προληπτικά ως μέσο προφύλαξης. Όπως αναφέρουν, η έγκαιρη εξωνοσοκομειακή φροντίδα μπορεί να αποτρέψει την ανάγκη εισαγωγής των ασθενών στο νοσοκομείο, την επιδείνωση των συμπτωμάτων και το ενδεχόμενο θανάτου τους.
Στο απόσπασμα, ο Δρ Πιερ Κόρυ παρουσιάζει την πολύ αποτελεσματική δράση της ιβερμεκτίνης (ivermectin) στη θεραπεία ασθενών με COVID-19.
Ολόκληρη την ακρόαση της Επιτροπής μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=k8RyV3VEDKI
Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών
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