Mucha radiación por los repetidores wifi en Sao Paulo, Brasil

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11 views • December 13, 2019



250 microvatios por metro cuadrado ya es elevado a pie de calle para cualquier núcleo urbano, pero mas de 800 en un unto concreto ya roza lo peligroso, para vendedores vigilantes y transeúntes. Esto es un adelanto de lo que será el 5G una farola con antenas cada 12 metros aproximadamente.

Joan Carles López Sancho

Experto en Geobiologia y radiaciones del hábitat.

Profesor de Geobiología y radiaciones del hábitat en la EAT (2014-2015)

(Escuela de Arquitectura de la Tierra)

Director de Gigahertz

Formado en diferentes seminarios de

Gigahertz-Solutions, en Langenzenn(Alemania).

Rom-Electronik

Seminario de mediciones de la Baubiologie Nivel 1

Seminario de Mediciones de la Baubiologie nivel 2

Primer Formación Completa en geometría sagrada y resentir 2014-2015

Miembro de GEA (Asociacion de Estudios Geobiológicos).

Formación Instituto Hartmann(Electrosmog y geobiologia).



Visita mi canal de Youtube

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Telf. +34 600492134

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Tecnología hacía un camino sin radiaciones

Todos los programas de la Salud del Hábitat

https://www.youtube.com/watch?v=nOznE1pj8p4&list=PLWWUD1I_Hje9qO3rMO0fw8mWzXmWeT8Kz



He sido una persona muy escéptica, siempre al carro de lo último en avances tecnológicos, eso si siempre en mis posibilidades, hasta que una serie de acontecimientos desencadenan, el dejar de ser uno más en un mundo de caminantes sedados, solo preocupados en enseñar lo último que he adquirido, en tecnología, y luego me encierro en mi mundo como válvula de escape, ahora que lo veo, desde el otro lado, y me veo como un privilegiado, ahora con la dificil tarea de continuar divulgando todo esto, ya son cinco años dificiles, que la mayoría de veces siempre nos escuchamos los mismos, pero como es un mundo sintético y sedado, es imposible que te escuchen, porque tienes que teclear contaminación electromagnética para que sepas que es, sino lo haces, puedes pasar el resto de la vida sin saberlo ni teclearlo. En la Avenida Paulista, en Saô Paulo, Brasil, hay muchas infraestructuras inalámbricas, resumiendo antenas de microondas por doquier. En este punto nos encontramos una columna- farola con varios repetidores wifi, que dan una radiación elevada alrededor de ella, es bueno conocer como funcionan estas infraestructuras, y que radiación emiten, y es que en una ciudad que podría ser la de muchas personas donde viven actualmente, ya que la tecnología es la misma en todo el mundo, por eso es importante saber que emiten radiaciones a pie de calle.250 microvatios por metro cuadrado ya es elevado a pie de calle para cualquier núcleo urbano, pero mas de 800 en un unto concreto ya roza lo peligroso, para vendedores vigilantes y transeúntes. Esto es un adelanto de lo que será el 5G una farola con antenas cada 12 metros aproximadamente.Joan Carles López SanchoExperto en Geobiologia y radiaciones del hábitat.Profesor de Geobiología y radiaciones del hábitat en la EAT (2014-2015)(Escuela de Arquitectura de la Tierra)Director de GigahertzFormado en diferentes seminarios deGigahertz-Solutions, en Langenzenn(Alemania).Rom-ElectronikSeminario de mediciones de la Baubiologie Nivel 1Seminario de Mediciones de la Baubiologie nivel 2Primer Formación Completa en geometría sagrada y resentir 2014-2015Miembro de GEA (Asociacion de Estudios Geobiológicos).Formación Instituto Hartmann(Electrosmog y geobiologia).Visita mi canal de YoutubeTelf. +34 600492134correo [email protected] Tecnología hacía un camino sin radiacionesTodos los programas de la Salud del HábitatHe sido una persona muy escéptica, siempre al carro de lo último en avances tecnológicos, eso si siempre en mis posibilidades, hasta que una serie de acontecimientos desencadenan, el dejar de ser uno más en un mundo de caminantes sedados, solo preocupados en enseñar lo último que he adquirido, en tecnología, y luego me encierro en mi mundo como válvula de escape, ahora que lo veo, desde el otro lado, y me veo como un privilegiado, ahora con la dificil tarea de continuar divulgando todo esto, ya son cinco años dificiles, que la mayoría de veces siempre nos escuchamos los mismos, pero como es un mundo sintético y sedado, es imposible que te escuchen, porque tienes que teclear contaminación electromagnética para que sepas que es, sino lo haces, puedes pasar el resto de la vida sin saberlo ni teclearlo. Keywords technologybrasilelectrosmogsao paulojoan carles lopezexperto en geobiologiacontaminacion electromagneticaradiaciones artificialesstop contaminacion electromagneticaradiaciones wifielectrosensibilidadbioconstruccionblindajeradiaciones electromagneticasmicroondasantenas repetidoras wifiavenida paulista

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