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UNITED NATIONS/WHO INTENTIONALLY PERPETRATED FRAUD
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CORONA MEASURES ARE WITHOUT SUFFICIENT FACTUAL BASIS THEREFORE WITHOUT LEGAL BASIS
UNITED NATIONS/HOW INTENTIONALLY PERPETRATED FRAUD
CORONA MEASURES HAVE AND ARE THREATENING THE VERY EXISTENCE OF WESTERNIZED CIVILIZATION
FRAUD
INTENTIONAL INFLECTION OF DAMAGE
CRIMES AGAINST HUMANITY
INTENTIONAL MISREPRESENTATION OF "COVID19" TESTS TO BE USED FOR FACTUAL ANALYSIS
*COMPLETE FAILURE OF MAIN STREAM MEDIA TO REPORT TRUTH ABOUT THE FAKE PANDEMIC
UNITED NATIONS/WHO KNEW THROUGH THEIR OWN WORKINGS AND INSTITUTIONS THAT THE COVID 19 TESTS ARE FAKE TESTS BUT CONTINUOUSLY ASSERTED TO THE PUBLIC THE TESTS WERE THE NECESSARY MEASURING SYSTEM
***THEY KNEW BASED ON THEIR RECOMMENDATIONS GOVERNMENTS WOULD COLLABORATE WITH UNITED NATIONS/WHO "RECOMMENDATIONS" INCLUDING, LOCK DOWNS, SOCIAL DISTANCING AND MASKS
WHICH ARE ALL - CREATING MASSIVE HEALTH ISSUES AND DEATH, TORMENTING PEOPLE TO DEATH, DESTRUCTION OF BUSINESSES AND LIVELIHOODS AND FAMILIES AND COMMUNITIES AND COUNTRIES AND WESTERNIZED CIVILIZATION
THE DEVASTATION THE UNITED NATIONS/WHO HAS CAUSED WITH THEIR MURDEROUS LIES CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY
– (AND SO TO ALL THE SCUMBAG GOVERNORS, MAYORS, CITY COUNCIL, BUREAUCRATS IN ALL STATES, COUNTIES, CITIES IN THE UNITED STATES – SCUMBAG PIECES OF SHIT THINK THEY HAVE NO OBLIGATION TO DO DUE DILIGENCE AND FUCKING MURDER PEOPLE CLAIMING "THEY ARE FOLLOWING CDC GUIDELINES" FUCKING CDC IS NOT EVEN A GOVERNMENT ENTITY IT IS 501 C CORPORATIONS WITH IT HEAD UP COMMUNIST CHINA'S AND BIG PHARMA'S ASSHOLE)
UNITED NATIONS/HOW INTENTIONALLY PERPETRATED FRAUD
CORONA MEASURES HAVE AND ARE THREATENING THE VERY EXISTENCE OF WESTERNIZED CIVILIZATION
FRAUD
INTENTIONAL INFLECTION OF DAMAGE
CRIMES AGAINST HUMANITY
INTENTIONAL MISREPRESENTATION OF "COVID19" TESTS TO BE USED FOR FACTUAL ANALYSIS
*COMPLETE FAILURE OF MAIN STREAM MEDIA TO REPORT TRUTH ABOUT THE FAKE PANDEMIC
UNITED NATIONS/WHO KNEW THROUGH THEIR OWN WORKINGS AND INSTITUTIONS THAT THE COVID 19 TESTS ARE FAKE TESTS BUT CONTINUOUSLY ASSERTED TO THE PUBLIC THE TESTS WERE THE NECESSARY MEASURING SYSTEM
***THEY KNEW BASED ON THEIR RECOMMENDATIONS GOVERNMENTS WOULD COLLABORATE WITH UNITED NATIONS/WHO "RECOMMENDATIONS" INCLUDING, LOCK DOWNS, SOCIAL DISTANCING AND MASKS
WHICH ARE ALL - CREATING MASSIVE HEALTH ISSUES AND DEATH, TORMENTING PEOPLE TO DEATH, DESTRUCTION OF BUSINESSES AND LIVELIHOODS AND FAMILIES AND COMMUNITIES AND COUNTRIES AND WESTERNIZED CIVILIZATION
THE DEVASTATION THE UNITED NATIONS/WHO HAS CAUSED WITH THEIR MURDEROUS LIES CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY
– (AND SO TO ALL THE SCUMBAG GOVERNORS, MAYORS, CITY COUNCIL, BUREAUCRATS IN ALL STATES, COUNTIES, CITIES IN THE UNITED STATES – SCUMBAG PIECES OF SHIT THINK THEY HAVE NO OBLIGATION TO DO DUE DILIGENCE AND FUCKING MURDER PEOPLE CLAIMING "THEY ARE FOLLOWING CDC GUIDELINES" FUCKING CDC IS NOT EVEN A GOVERNMENT ENTITY IT IS 501 C CORPORATIONS WITH IT HEAD UP COMMUNIST CHINA'S AND BIG PHARMA'S ASSHOLE)
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