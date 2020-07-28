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20200728 - Un rebrot (fabricat)? Cap perill... si no es fan els mateixos ... ¿¡¿errors?!?
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14 views • August 23, 2020
28 de juliol de 2020
DESMUNTEM LA GENOCIDA "OPERACIÓ CORONAVIRUS"
i, per a això i simultàniament, instauremos nosaltres el nostre
NOU • ANTIC ORDRE MUNDIAL
A EL SERVEI DE MÉS DEL 99% DE LA POBLACIÓ
(N • AOM + 99%)
Hem de fer-nos conscients que els dirigents que estan aplicant la genocida "Operació Coronavirus" a cada lloc, són CRIMINALS. I no només ara sinó des de fa anys!
COM RESPONDRE ADEQUADAMENT A L'AMENAÇA D'UN (fabricat) REBROT? Doncs posant DE VERITAT en el primer lloc la salut i la vida de les persones.
Explicaré que es respondria adequadament i no hi hauria perill aplicant el que alguns hem après aquests mesos gràcies a científics i metges que han estat censurats:
* Reduint la por (En comptes d'augmentar-lo, la qual cosa és immunodepressor i mata)
* Declarant una emergència de salut (En lloc d'una "emergència sanitària")
* Adoptant formes sanes d'evitar "el contagi": alcalinitzant les vies respiratòries i posant ionitzadors (En lloc de formes nocives, com les actuals "mesures de seguretat": mascaretes, etc.)
* Enfortint el terreny de les persones i la seva immunitat (En comptes de debilitar-les, com sorprenentment -o no? -fan els actuals 'responsables': mascaretes, distància "social", ...)
* Exigint que tota xifra de suposats "nous infectats" vagi acompanyada de la quantitat i tipus de tests fets (En comptes d'acceptar les xifres terroristes que es donen sense fer comparacions adequades)
* Prohibint els tests PCR (i els tests serològics) (En lloc de fer més tests, de manera que inevitablement surten més "positius")
* Informant que, en l'improbable cas de necessitar tractament, n'hi ha de molt eficaços i molt barats, començant pel MMS dels perseguits Pàmies i Kalcker. (En comptes d'enverinar amb quimioteràpia caríssima disfressada de antiviral)
* Confinant a TOTS els confinadors. (En lloc de continuar reprimint i empobrint a la població amb confinaments)
* Fent fora a TOTS els censors. (En lloc de permetre que la seva censura continuï matant)
* ...
* I aplicant Vida-Veritat-Llibertat-Identitat (En lloc de Mort-Mentida-Confinament-Dissolució, com estan fent TOTS els actuals dirigents criminals) fins que els Líders Naturals de el Poble reemplacem a TOTS els actuals Líders Artificials, que actuen TOTS conscientment en contra nostre
(I si algú considera que no és així... que ho digui!)
Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA GOTA CATALANA.
DESMUNTEM LA GENOCIDA "OPERACIÓ CORONAVIRUS"
i, per a això i simultàniament, instauremos nosaltres el nostre
NOU • ANTIC ORDRE MUNDIAL
A EL SERVEI DE MÉS DEL 99% DE LA POBLACIÓ
(N • AOM + 99%)
Hem de fer-nos conscients que els dirigents que estan aplicant la genocida "Operació Coronavirus" a cada lloc, són CRIMINALS. I no només ara sinó des de fa anys!
COM RESPONDRE ADEQUADAMENT A L'AMENAÇA D'UN (fabricat) REBROT? Doncs posant DE VERITAT en el primer lloc la salut i la vida de les persones.
Explicaré que es respondria adequadament i no hi hauria perill aplicant el que alguns hem après aquests mesos gràcies a científics i metges que han estat censurats:
* Reduint la por (En comptes d'augmentar-lo, la qual cosa és immunodepressor i mata)
* Declarant una emergència de salut (En lloc d'una "emergència sanitària")
* Adoptant formes sanes d'evitar "el contagi": alcalinitzant les vies respiratòries i posant ionitzadors (En lloc de formes nocives, com les actuals "mesures de seguretat": mascaretes, etc.)
* Enfortint el terreny de les persones i la seva immunitat (En comptes de debilitar-les, com sorprenentment -o no? -fan els actuals 'responsables': mascaretes, distància "social", ...)
* Exigint que tota xifra de suposats "nous infectats" vagi acompanyada de la quantitat i tipus de tests fets (En comptes d'acceptar les xifres terroristes que es donen sense fer comparacions adequades)
* Prohibint els tests PCR (i els tests serològics) (En lloc de fer més tests, de manera que inevitablement surten més "positius")
* Informant que, en l'improbable cas de necessitar tractament, n'hi ha de molt eficaços i molt barats, començant pel MMS dels perseguits Pàmies i Kalcker. (En comptes d'enverinar amb quimioteràpia caríssima disfressada de antiviral)
* Confinant a TOTS els confinadors. (En lloc de continuar reprimint i empobrint a la població amb confinaments)
* Fent fora a TOTS els censors. (En lloc de permetre que la seva censura continuï matant)
* ...
* I aplicant Vida-Veritat-Llibertat-Identitat (En lloc de Mort-Mentida-Confinament-Dissolució, com estan fent TOTS els actuals dirigents criminals) fins que els Líders Naturals de el Poble reemplacem a TOTS els actuals Líders Artificials, que actuen TOTS conscientment en contra nostre
(I si algú considera que no és així... que ho digui!)
Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA GOTA CATALANA.
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