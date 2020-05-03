DÉCONFINEMENT DANGER! - NE SORTEZ PAS DU 11 AU 14 MAI 2020

Message très important de la part du Seigneur donné par un rêve prophétique, à une sœur en Christ, reçu dans la semaine du 20 avril 2020.

A SAVOIR: voici un extrait tiré de la vision :"La Nation Européenne et le Nouvel Ordre Mondial" de la prophétesse Line Antoine : "le pape a annoncé que le pacte mondial prévu pour le 14 mai 2020 sera reporté et que la rencontre aura désormais lieu la semaine du 11 au 18 octobre 2020, à Rome, et la signature du Pacte Éducatif le 15 octobre de cette semaine mais c’est un leurre!

C'est une manigance de l’ennemi pour tromper les vrais enfants de Dieu qui se tiennent à la brèche dans le jeûne et la prière.

L’ennemi a son calendrier, son agenda est planifié pour 2020, tout comme le Seigneur qui a aussi Son calendrier et Son agenda pour 2020. Le processus est enclenché et il est impossible que le diable change son programme, tout se feras comme prévu en mai 2020 dans le monde spirituel, avec des sacrifices de sang humain."