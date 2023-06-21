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ЗАЧЕМ БАНКИ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ФИЛИАЛОВ И БАНКОМАТОВ
"«…Познакомьтесь с планом тёмных, который был опубликован в сети интернет. Ещё есть время создать сопротивление «системе Зверь», и тогда этот человеконенавистный план рухнет в бездну вместе с его составителями.
Новый мировой порядок:
… Фаза 6: Списание долгов и дематериализация денег… — Спровоцировать экономический, финансовый и фондовый крах, банкротство банков. — Спасти потери банков на счетах их клиентов. — Активировать «Великую перезагрузку». — Дематериализовать деньги. — Аннулировать долги, кредиты и займы. — Ввести цифровой портфель. (Цифровой кошелёк). — Изъять недвижимость и землю. — Запретить все глобальные лекарства. — Подтвердить обязательность вакцинации раз в полгода или год. — Ввести нормирование продуктов питания и диету, основанную на Codex Alimentarius. — Распространить эти меры на развивающиеся страны. Результат, третий этап цифрового контроля. Распространение N.O.M. на всю планету»."
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