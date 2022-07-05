GREAT RESET (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ): Το δυστοπικό όραμα του Klaus Schwab

Ο συγγραφέας του βίντεο υπογραμμίζει έντονα τη φύση και το χαρακτήρα της αντι-ανθρωπότητας που εκφράζεται από το ανέκφραστο πρόσωπο του Klaus Schwab, ο οποίος δηλώνει ότι το covid-19 είναι μια ευκαιρία να αναμορφωθεί ολόκληρο το τρέχον σύστημα.





Οι άνθρωποι που χορεύουν είναι η κοινωνική καταγγελία, του πως είναι δυνατόν οι άνθρωποι να προτιμούν να σπαταλούν χρόνο αποσπώντας την προσοχή τους (βλέποντας τηλεόραση, μυθοπλασία, κινηματογράφο, ποδόσφαιρο κ.λπ.) αντί να ενημερώνονται.





Το δυστοπικό παγκόσμιο έργο του βασίζεται σε 3 ακρογωνιαίους λίθους: ένταξη, εμπιστοσύνη, βιωσιμότητα.





ΕΝΤΑΞΗ: https://www.reutersevents.com/sustainability/lady-de-rothschilds-road-vatican





ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ: https://www.fidelity.com/life-events/estate-planning/trusts





ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: https://rumble.com/vibxmn-bill-gates-and-population-control-ted-talk.html





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