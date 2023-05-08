1 TESALONICENSES CAPÍTULO 5 V 1 AL 6

CAPÍTULO 5 • 1Th 5:1 Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. • Act 1:7 Y Él les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; • 1Th 4:9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba; porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; • 1Th 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, • 1Cor 1:8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. • 2Pe 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. • 1Th 5:3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz; y no escaparán. • Hos 13:13 Dolores de mujer de parto le vendrán; es un hijo no sabio, que de otra manera no se detuviera tanto en el tiempo del nacimiento de los hijos. • 1Th 5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. • Act 26:18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. • 1Jo 2:8 Otra vez, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros; porque las tinieblas han pasado, y la luz verdadera ya alumbra. • 1Th 5:6 Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y seamos sobrios. • Mt 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. • Mt 25:5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. • Mt 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. • Rom 13:11 Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño; porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. • 1Pe 1:13 Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo.

