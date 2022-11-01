Настоящая гора Синай в Саудовской Аравии: Исход реален - Russian Audio

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Смотрите полный документальный фильм: В поисках горы Моисея: настоящая гора Синай в Саудовской Аравии

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ

Содом и Гоморра реальны: молодежь заслуживает здорового восстания

https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150

Подробнее:

Открытия Рона Вятта - 2022 - Гоморра - Пересечение Красного моря - Гора Синай - Ноев ковчег (со ссылками на многие другие видео)

https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9

Посмотрите на убедительные доказательства, представленные в этом фильме, которые подтверждают одно из самых основополагающих событий в Библии!

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