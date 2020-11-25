© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
PROTECT YOUR FAMILY, BUSINESS, AND HOME WITH LETHAL FORCE; TRESPASSERS WHO DON'T HAVE WARRANTS CAN BE SHOT
Follow
1
Download MP3
Share
Report
128 views • November 25, 2020
WARPSPEED IS A LETHAL THREAT
CHANGING YOUR DNA SO THAT YOUR BODY CANNOT PRODUCE RED BLOOD CELLS, WHITE BLOOD CELLS, IS INJECT WITH NANO-METAL-PARTICLES; MERCURY; FETAL TISSUE; OR CANCER CAUSING SUBSTANCES IS A LETHAL THREAT
KILLING WARSPEED AT YOUR HOME, BUSINESS, OR A GOVERNMENT CHECKPOINT WILL BE EVERY U.S. CITIZENS DUTY AND OBLIGATION TO
COUNTER THE GOVERNMENT ATTACK THAT IS VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND NUREMBERG CODE.
AS SOON AS WARSPEED IS SEEN IN ANY CITY, TOWN, COUNTY OR STATES - PATRIOT FORCES MUST BE ASSEMBLED TO TAKE DOWN THE THREAT.
FORM YOUR COUNTY MILITIA; ONLY THE COMMANDER IS TO CONTACT THE SHERIFF.
DUE TO ATF NAZI s INSIDE THE UNITED STATES OPERATING UNDER 1938 GERMAN GUN LAWS; IT IS NECESSARY TO NOT GIVE THE NAMES OF MILITIA MEMBERS OR THE WEAPONS AVAILABLE TO THE SHERIFF.
DO INFORM THE SHERIFF THAT IF WARPSPEED ENTERS THE COUNTY - IT WILL BE VIEWED AS A LETHAL THREAT TO THE CITIZENS AND THEIR CHILDREN AND PATRIOTS WILL ELIMINATE THIS THREAT. GENERAL PERNA IS A AN ARREST ON SIGHT NUREMBERG CODE VIOLATER TARGET. CONTRACTORS AND GOVERNMENT PERSONNEL WHO TRESPASS ON PRIVATE PROPERTY WILL BE VIEWED AS A LETHAL THREAT.
IF LAW ENFORCEMENT AND HEALTH OFFICIALS DO NOT HAVE A WARRANT - TELL THEM TO LEAVE THE PROPERTY - BUSINESS OR HOME
[ CREDIT FOR VIDEO Cops Caught On Video - 28K subscribers ]
CHANGING YOUR DNA SO THAT YOUR BODY CANNOT PRODUCE RED BLOOD CELLS, WHITE BLOOD CELLS, IS INJECT WITH NANO-METAL-PARTICLES; MERCURY; FETAL TISSUE; OR CANCER CAUSING SUBSTANCES IS A LETHAL THREAT
KILLING WARSPEED AT YOUR HOME, BUSINESS, OR A GOVERNMENT CHECKPOINT WILL BE EVERY U.S. CITIZENS DUTY AND OBLIGATION TO
COUNTER THE GOVERNMENT ATTACK THAT IS VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND NUREMBERG CODE.
AS SOON AS WARSPEED IS SEEN IN ANY CITY, TOWN, COUNTY OR STATES - PATRIOT FORCES MUST BE ASSEMBLED TO TAKE DOWN THE THREAT.
FORM YOUR COUNTY MILITIA; ONLY THE COMMANDER IS TO CONTACT THE SHERIFF.
DUE TO ATF NAZI s INSIDE THE UNITED STATES OPERATING UNDER 1938 GERMAN GUN LAWS; IT IS NECESSARY TO NOT GIVE THE NAMES OF MILITIA MEMBERS OR THE WEAPONS AVAILABLE TO THE SHERIFF.
DO INFORM THE SHERIFF THAT IF WARPSPEED ENTERS THE COUNTY - IT WILL BE VIEWED AS A LETHAL THREAT TO THE CITIZENS AND THEIR CHILDREN AND PATRIOTS WILL ELIMINATE THIS THREAT. GENERAL PERNA IS A AN ARREST ON SIGHT NUREMBERG CODE VIOLATER TARGET. CONTRACTORS AND GOVERNMENT PERSONNEL WHO TRESPASS ON PRIVATE PROPERTY WILL BE VIEWED AS A LETHAL THREAT.
IF LAW ENFORCEMENT AND HEALTH OFFICIALS DO NOT HAVE A WARRANT - TELL THEM TO LEAVE THE PROPERTY - BUSINESS OR HOME
[ CREDIT FOR VIDEO Cops Caught On Video - 28K subscribers ]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.