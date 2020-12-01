«Βόμβα» πνευμονολόγου στην Ελλάδα για τις υφασμάτινες μάσκες: «Είναι επικίνδυνες»

Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα λεγόμενά του...



Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Εκτός Γραμμής» στον Alpha, χαρακτήρισε εν δυνάμει «επικίνδυνες» τις υφασμάτινες μάσκες, οι οποίες έχουν συσταθεί στους πολίτες.



«Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία σοβαρή επιστημονική απόδειξη ότι οι υφασμάτινες μάσκες προστατεύουν. Υπάρχουν μάλιστα σοβαρές μελέτες, η καλύτερη που κυκλοφορεί, που λένε ότι αν φοράω συνέχεια υφασμάτινη μάσκα, για αρκετή ώρα, έχω 13 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθω λοίμωξη του αναπνευστικού, απ’ ό,τι αν φοράω χειρουργική μάσκα και 8 φορές από το να μη φορά καμία μάσκα», σημείωσε ο καθηγητής και συνέχισε:

«Η μόνη λογική που μπορεί να έχει μία υφασμάτινη μάσκα είναι να τη φοράω για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να νοτίσει. Μέχρι, δηλαδή, από την εκπνοή μου να υγρανθεί.

Πριν λίγο καιρό, επίσημα όργανα της επιστήμης δεν έλεγαν για υφασμάτινες μάσκες. Υπάρχει σοβαρή μελέτη που είναι εναντίον της χρήσεως και υπάρχει ελεύθερα στο διαδίκτυο μελέτη που συλλέγει τα αποτελέσματα από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει, που αφορούν όμως κυρίως τις χειρουργικές μάσκες, και που λέει ότι το όφελος είναι μάλλον μικρό».

«Είναι επικίνδυνο αυτό που έχει ειπωθεί. Δεν είμαι μέλος καμίας επιτροπής. Η υφασμάτινη μάσκα, για να μην είναι επικίνδυνη, πρέπει να έχω τουλάχιστον 5-10 μάσκες, να τη φοράω για λίγο, αμέσως αν τη βγάζω και να την αφήνω στην άκρη και μετά να βάζω τη φρέσκια μάσκα. Μόνο τότε δεν θα κινδυνεύσω να νοσήσω», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, σχετικά με την σύσταση στους πολίτες να φορούν να μάσκες.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι όταν η υφασμάτινη μάσκα δοκιμάστηκε στο εργαστήριο, φάνηκε ότι συγκρατεί μόλις το 3% των σωματιδίων που μπορεί να κολλήσουν έναν άνθρωπο.