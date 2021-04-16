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Kriminelt? Dobbelt straf i en Corona PlanDemi tid...(Ren Fascisme) [DR1 d 14.04.2021]
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0 view • April 16, 2021
Min video fra samme dag med dokumenterede sandheder som DR og MSM ikke fortæller (Hvorfor mon dog?) [26:47 min] "M.I.B. DEMO Copenhagen Denmark [27.03.2021]" https://www.bitchute.com/video/sbjSmlBBslnF/
Af Morten Wilder 6 t siden d 16.04.2021 som præcist beskriver hvad der foregår. RESEARCH det selv, tingene hænger sammen.
"Dobbelt straf i en coronatid - Straffeloven § 81 d - Fra DR1, Kriminelt - Manden der hængte plakat op og om Nanna Fri sagen m.m. 'Nikolaj' risikerer en ekstra lang fængselsstraf for at have medbragt en Mette Frederiksen-dukke til en Men In Black-demonstration. Nanna holdt tale og fik to års fængsel "DEN ER ANKET" (Note: hvad er fuldstændig formålsløst, hun bliver dømt igen, vent og se, jeg taler af erfaring, Retssystemet er også plumråddent og korrupt).
Men, herfra er det fanme sygt man kan få en dobbelt straf, hvor man kunne havde udført præcis det samme, et andet sted, end til en "corona event" og så havde sluppet med det halve.
Og det der er mere sygt især, er at man kan fængsle Nanna Fri, især når der siges "på en ikke voldelige måde" De andre anklager der er lagt, er helt hen i vejret, især, hvis man ser på selve situation, hvor det eskalere. Da det er næsten umuligt at undgå i den situation.
"Se link nede fra Jan Rosenkrantz" for yderligere dokumention fra den dag. Men, at det er hendes skyld? det er vanvid. Hun skal frikendes for det i landsretten. 100% set herfra.
Man kan forstå at, har en kastet noget, ja, så er der et ansvar, men ser man ud fra selve situationen, som der henvises til, så har politiet især også et ansvar i det, da man kan jo ikke bare få folk ind af en gang, og så stoppe midt i det hele, og så presser man dem tilbage, mens der stadig prøver at komme folk ind i gangen?
Det giver altså et problem.
Det er som man ønskede det, set herfra, det skulle eskalere og hvem kan man så lige skyde skylden på? Ja en Mor til 2, det på en ikke voldelig måde sagde man skulle smadrer byen og så er der nogen der laver lort, og så går det ud over hende? da selve "at smadrer byen på en ikke voldelige måde" er ikke ment med vold.
Det er billedtale, da byen er stille, så der skal larm til, så man smadrer det billede af stilhed i byen. men det valgte man at se bort fra i den første retssag, hvor der dømmes 2 år.
Jeg syntes det er en ok video her, selvom den ikke gå helt bagved, dybten osv. så får de sagt det med især, at de blev presset der i gågaden og hvor det gik "galt"
Herfra syntes jeg det med dobbeltstraf skal stoppes og de der er dømt for at lave lort, skal naturligvis ej heller have dobbelt straf, selvom det er dumt at kaste med ting mod hvem end det er, så giver det ikke mening. De kunne havde gjort det samme til hvad en event, hvor det ej var om corona og de vil have sluppet med halvdelen.
Og at man opfodrer på en ikke voldelige måde, er ikke vold, mens det selvsamme system, selv bruger vold, tænk over det.
Kilde til video:
https://www.dr.dk/drtv/episode/kriminelt_-dobbelt-straf-i-en-coronatid_247155
---------
Tidligere indlæg her:
""Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?""' Den sætning kostede lige 2 års fængsel til Nanna Fri
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10225400597268613
Her kan man se også hvordan politiet lader dem gå lidt ind på strøget og så presser man dem tilbage, men folk kan ej komme tilbage - Video af Jan Rosenkrantz
https://www.facebook.com/jan.rosenkrantz.3/posts/10224696922352449
Afbrænding af Mette Frederiksen-dukke
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10224977015559335
Men In Black - Hvem er de?
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10224993785498573
Find Men In Black her
Fuck Højre - Fuck Venstre.
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640
Og med det voldelige system?
bare lige for at have noget at sætte det op mod.
Fra det ikke voldelige system, til det voldelige folk eller vent lige lidt.....Lad os se.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10225661027019194
---------
Kilde:
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10225675498820980
Wilderdk
1.54K subscribers
https://www.youtube.com/watch?v=NQh_xMkJXV0
Kilde:
'Nikolaj' risikerer en ekstra lang fængselsstraf for at have medbragt en Mette Frederiksen-dukke til en Men In Black-demonstration. Nanna holdt tale og fik to års fængsel. Nu er hendes kæreste på gaden for at protestere mod dobbelt straf for optøjer ved coronademonstrationer. Var det overhovedet meningen, at den dobbelte straf skulle gives til demonstranter? Udløber: 14. apr 2022
https://www.dr.dk/drtv/episode/kriminelt_-dobbelt-straf-i-en-coronatid_247155
Af Morten Wilder 6 t siden d 16.04.2021 som præcist beskriver hvad der foregår. RESEARCH det selv, tingene hænger sammen.
"Dobbelt straf i en coronatid - Straffeloven § 81 d - Fra DR1, Kriminelt - Manden der hængte plakat op og om Nanna Fri sagen m.m. 'Nikolaj' risikerer en ekstra lang fængselsstraf for at have medbragt en Mette Frederiksen-dukke til en Men In Black-demonstration. Nanna holdt tale og fik to års fængsel "DEN ER ANKET" (Note: hvad er fuldstændig formålsløst, hun bliver dømt igen, vent og se, jeg taler af erfaring, Retssystemet er også plumråddent og korrupt).
Men, herfra er det fanme sygt man kan få en dobbelt straf, hvor man kunne havde udført præcis det samme, et andet sted, end til en "corona event" og så havde sluppet med det halve.
Og det der er mere sygt især, er at man kan fængsle Nanna Fri, især når der siges "på en ikke voldelige måde" De andre anklager der er lagt, er helt hen i vejret, især, hvis man ser på selve situation, hvor det eskalere. Da det er næsten umuligt at undgå i den situation.
"Se link nede fra Jan Rosenkrantz" for yderligere dokumention fra den dag. Men, at det er hendes skyld? det er vanvid. Hun skal frikendes for det i landsretten. 100% set herfra.
Man kan forstå at, har en kastet noget, ja, så er der et ansvar, men ser man ud fra selve situationen, som der henvises til, så har politiet især også et ansvar i det, da man kan jo ikke bare få folk ind af en gang, og så stoppe midt i det hele, og så presser man dem tilbage, mens der stadig prøver at komme folk ind i gangen?
Det giver altså et problem.
Det er som man ønskede det, set herfra, det skulle eskalere og hvem kan man så lige skyde skylden på? Ja en Mor til 2, det på en ikke voldelig måde sagde man skulle smadrer byen og så er der nogen der laver lort, og så går det ud over hende? da selve "at smadrer byen på en ikke voldelige måde" er ikke ment med vold.
Det er billedtale, da byen er stille, så der skal larm til, så man smadrer det billede af stilhed i byen. men det valgte man at se bort fra i den første retssag, hvor der dømmes 2 år.
Jeg syntes det er en ok video her, selvom den ikke gå helt bagved, dybten osv. så får de sagt det med især, at de blev presset der i gågaden og hvor det gik "galt"
Herfra syntes jeg det med dobbeltstraf skal stoppes og de der er dømt for at lave lort, skal naturligvis ej heller have dobbelt straf, selvom det er dumt at kaste med ting mod hvem end det er, så giver det ikke mening. De kunne havde gjort det samme til hvad en event, hvor det ej var om corona og de vil have sluppet med halvdelen.
Og at man opfodrer på en ikke voldelige måde, er ikke vold, mens det selvsamme system, selv bruger vold, tænk over det.
Kilde til video:
https://www.dr.dk/drtv/episode/kriminelt_-dobbelt-straf-i-en-coronatid_247155
---------
Tidligere indlæg her:
""Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?""' Den sætning kostede lige 2 års fængsel til Nanna Fri
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10225400597268613
Her kan man se også hvordan politiet lader dem gå lidt ind på strøget og så presser man dem tilbage, men folk kan ej komme tilbage - Video af Jan Rosenkrantz
https://www.facebook.com/jan.rosenkrantz.3/posts/10224696922352449
Afbrænding af Mette Frederiksen-dukke
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10224977015559335
Men In Black - Hvem er de?
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10224993785498573
Find Men In Black her
Fuck Højre - Fuck Venstre.
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640
Og med det voldelige system?
bare lige for at have noget at sætte det op mod.
Fra det ikke voldelige system, til det voldelige folk eller vent lige lidt.....Lad os se.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10225661027019194
---------
Kilde:
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10225675498820980
Wilderdk
1.54K subscribers
https://www.youtube.com/watch?v=NQh_xMkJXV0
Kilde:
'Nikolaj' risikerer en ekstra lang fængselsstraf for at have medbragt en Mette Frederiksen-dukke til en Men In Black-demonstration. Nanna holdt tale og fik to års fængsel. Nu er hendes kæreste på gaden for at protestere mod dobbelt straf for optøjer ved coronademonstrationer. Var det overhovedet meningen, at den dobbelte straf skulle gives til demonstranter? Udløber: 14. apr 2022
https://www.dr.dk/drtv/episode/kriminelt_-dobbelt-straf-i-en-coronatid_247155
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