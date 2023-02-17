PHARMAKIA - El Engaño Farmacéutico Mundial

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
¿Sabías que el origen griego de la palabra FARMACIA significa "el uso de medicinas, drogas, encantamientos, envenenamiento y magia"? En este video se profundiza en la dimensión espiritual del uso de las drogas, una visión bíblica del engaño mundial que está impulsando a la humanidad hacia el transhumanismo.
NOTA: Brighteon está con problemas en contabilizar las visualizaciones de los videos. Este video y el siguiente tenían muchas visualizaciones y han desaparecido. Dicen que lo están intentando solucionar, pero llevan meses con este problema.