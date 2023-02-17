PHARMAKIA - El Engaño Farmacéutico Mundial

¿Sabías que el origen griego de la palabra FARMACIA significa "el uso de medicinas, drogas, encantamientos, envenenamiento y magia"? En este video se profundiza en la dimensión espiritual del uso de las drogas, una visión bíblica del engaño mundial que está impulsando a la humanidad hacia el transhumanismo.

NOTA: Brighteon está con problemas en contabilizar las visualizaciones de los videos. Este video y el siguiente tenían muchas visualizaciones y han desaparecido. Dicen que lo están intentando solucionar, pero llevan meses con este problema.

