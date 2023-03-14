Muere una flor - punteo del final (elemental) - Binomio de Oro

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Con este tutorial de punteos, damos conclusión a esta serie de videos para interpretar el tema "Muere una flor" de Fernando Meneses e interpretada por el Binomio de Oro. Sinceramente, no pensé que pudiera complir con esta promesa de compartir con ustedes mis conocimientos sobre esta canción. La mejor forma de saber si les sirvió es que subas tu propio vídeo en YouTube mostrando que ya la puedes interpretar de manera impecable, de pronto con tus propios arreglos. Como premio por ese logro tuyo, estoy dispuesto a subir tu vídeo aquí en mi canal para que tengas mayor audiencia.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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