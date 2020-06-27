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Zoom - Serge Rader : Buzyn, la dictature des vaccins
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Import YT 22 mai 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=6ds8O5Au2jI
Chaîne YT TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCSVf6BL58EcNjwUlBgUKoog
Depuis le 1er janvier 2018, les parents sont contraints de faire administrer non plus 3 mais 11 vaccins à leurs enfants. L’obligation, mais également la crainte d’effets secondaires possibles inquiètent de plus en plus. De son côté, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, reste totalement fermée au dialogue. Serge Rader, pharmacien spécialiste des vaccins, pousse un cri de colère pour qu’un véritable débat scientifique puisse avoir lieu, sans la mainmise des laboratoires pharmaceutiques.
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