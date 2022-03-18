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"Гарри Бер-Кут о Новом Израиле на Украине". Источник видео: https://youtu.be/8_YYMRUXAKo "Известный мыслитель Гарри Бер-Кут рассказывает об организации филиала Израиля в 5 областях юга Украины". Из ютуб-канала Николай Бур.
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Человечество порабощается падшими ангелами. Они совсем обнаглели, в открытую себя открывают.
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