"Гарри Бер-Кут о Новом Израиле на Украине". Источник видео: https://youtu.be/8_YYMRUXAKo "Известный мыслитель Гарри Бер-Кут рассказывает об организации филиала Израиля в 5 областях юга Украины". Из ютуб-канала Николай Бур.

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Человечество порабощается падшими ангелами. Они совсем обнаглели, в открытую себя открывают.

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