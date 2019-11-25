Το πείραμα Ελλάδα.Τρόποι αντίστασης στην νέα Παγκόσμια Δικτατορία.

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386 views • November 25, 2019





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Επιτρέπεται η ενσωμάτωση των βίντεο σε blogs και ιστοσελίδες με αναφορά στην πηγή. Απαγορεύεται το κατέβασμα και η χρήση αποσπασμάτων ή ολόκληρων βίντεο για οποιαδήποτε λόγο χωρίς γραπτή άδεια. Επιτρέπουμε ελεύθερη δημοσίευση σε κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται στο βίντεο. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς και στους παραγωγούς των βίντεο, όπως επίσης και στα ΜΜΕ τα οποία προβάλονται πρωτότυπα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.

Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το estiatv δε φέρει ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη. ''ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ'' | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΕΞH.⭐Εγγραφείτε - SUBSCRIBE: https://goo.gl/TY4ggU Website —► http://www.estia.tv Eshop —► https://bit.ly/2OXw70D SUPPORT US:Υποστηρίξτε την προσπάθεια μας.......► https://goo.gl/CVfz42 SOCIAL:Facebook...► https://www.facebook.com/estiatv/ Instagram..► https://www.instagram.com/estiatv/ Twitter........► https://twitter.com/estia_tv --------------------------------------------------------------------------Σημειώσεις - όροι χρήσης:Επιτρέπεται η ενσωμάτωση των βίντεο σε blogs και ιστοσελίδες με αναφορά στην πηγή. Απαγορεύεται το κατέβασμα και η χρήση αποσπασμάτων ή ολόκληρων βίντεο για οποιαδήποτε λόγο χωρίς γραπτή άδεια. Επιτρέπουμε ελεύθερη δημοσίευση σε κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται στο βίντεο. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς και στους παραγωγούς των βίντεο, όπως επίσης και στα ΜΜΕ τα οποία προβάλονται πρωτότυπα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το estiatv δε φέρει ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη. Keywords newsbexisestiaapokaliptw

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