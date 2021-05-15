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Israel, was passiert da wirklich? -
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Was wird in Insrael aufgeräumt?
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Raketen auf Israel werden abgefangen, und / aber es finden Sprengungen statt: Dumbs, Bank- sowie andere Gebäude der Kabale;
Tote können auferstehen
fuf media - Freiheit denken, [16.05.21 09:48]
LASST EUCH NICHT TÄUSCHEN/
Die Gebäude, die im Gazastreifen vollständig zusammenbrechen, wenn sie scheinbar von einer Rakete getroffen werden, sind KONTROLLIERTE DEMOLITATIONEN.
Deep State-Operatoren in beiden Lagern, Israel und Palästina sind schon vor langer Zeit von den Geheimdiensten Mossad / CIA INFILTRIERT worden.
Die israelischen Händler sind in Wirklichkeit MOSSAD >> UK MI6 >> ROTHSCHILD >> CIA.
Die Dominion-Server haben eine Menge zu verbergen, vom Menschenhandel über die Epstein-Schöpfung bis zu den VATICAN-Banken, die Mossad / Kasarische Mafia, die die Ukraine kontrolliert, Verbindungen von der Schlangengrube der Korruption durch israelische Eliten laufen tief in die Vereinigten Staaten MSM [CIA] Kontrolle.
Betet für die Menschen in Israel, für alle Menschen und erkennt, dass es nie nie um die Menschen oder die Religion ging.
Es ging immer um die Führer, die das Licht blockierten. Sie sind das falsche Licht.
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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