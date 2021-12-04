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Ἀνθρώπινο σῶμα μετατρέπεται σέ ὑπολογιστικό σύστημα μέσῳ βιοαισθητήρων νανοσωματιδίων, νανολιπιδίων
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1952 views • December 04, 2021
3 Δεκεμβρίου 2021
Μιά ἐκπομπή ἀνατρεπτική γιά τά ἐμβόλια
Νέα στοιχεῖα καί νέες ἀποκαλύψεις
Νά τήν παρακολουθήσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί νά τήν διαδώσουν παντοῦ
Τό ἀνθρώπινο σῶμα μετατρέπεται σέ ὑπολογιστικό σύστημα μέσῳ βίο αἰσθητήρων νανοσωματιδίων, νανολιπιδίων κλπ.
Τό ἔγκλημα εἶναι ἀσυγχώρητο καί ἀνήκουστο
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἄς γνωρίσουν καί ἄς δράσουν πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά
Πρέπει τώρα νά σταματήσουν ὅλα
Αὔριο θά ἐρημωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα
Δαιμονικά πνεύματα διαχειρίζονται τήν ἰατρική τήν βιολογία καί τήν πληροφορική
Ἕλληνες σῶστε τον ἑαυτό σας
Σῶστε τά παιδιά σας
Σῶστε τήν ζωή
Μήν κοιμᾶστε ἥσυχοι. Σᾶς δολοφονοῦν ἐσᾶς καί τά παιδιά σας
Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ ξυπνῆστε ἀπό τόν θανατηφόρο ὕπνο πού σᾶς ἐπιβάλλουν
===========================
Εμβόλια-και-παραπληροφόρηση-18-11-21-
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Τα νανοσωματίδια στα εμβόλια-13/11/21
Rumble https://rumble.com/vq4otp--131121.html
=========================
Μιά ἐκπομπή ἀνατρεπτική γιά τά ἐμβόλια
Νέα στοιχεῖα καί νέες ἀποκαλύψεις
Νά τήν παρακολουθήσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί νά τήν διαδώσουν παντοῦ
Τό ἀνθρώπινο σῶμα μετατρέπεται σέ ὑπολογιστικό σύστημα μέσῳ βίο αἰσθητήρων νανοσωματιδίων, νανολιπιδίων κλπ.
Τό ἔγκλημα εἶναι ἀσυγχώρητο καί ἀνήκουστο
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἄς γνωρίσουν καί ἄς δράσουν πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά
Πρέπει τώρα νά σταματήσουν ὅλα
Αὔριο θά ἐρημωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα
Δαιμονικά πνεύματα διαχειρίζονται τήν ἰατρική τήν βιολογία καί τήν πληροφορική
Ἕλληνες σῶστε τον ἑαυτό σας
Σῶστε τά παιδιά σας
Σῶστε τήν ζωή
Μήν κοιμᾶστε ἥσυχοι. Σᾶς δολοφονοῦν ἐσᾶς καί τά παιδιά σας
Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ ξυπνῆστε ἀπό τόν θανατηφόρο ὕπνο πού σᾶς ἐπιβάλλουν
===========================
Εμβόλια-και-παραπληροφόρηση-18-11-21-
Rumble https://rumble.com/vq4lz7--181121.html
Επιστημονική-βολή-για-το-σφράγισμα-24-10-2021-
Rumble https://rumble.com/vq4mqp--24102021.html
Τί είναι επιστημονικό στα εμβόλια-30/10/21
Rumble https://rumble.com/vq4nn7--301021.html
Οι-βιοσένσορες-στον-εμβολιασμό-11-11-21-
Rumble https://rumble.com/vq4oa9--111121.html
Τα νανοσωματίδια στα εμβόλια-13/11/21
Rumble https://rumble.com/vq4otp--131121.html
=========================
Keywords
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