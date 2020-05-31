Les Minions vont prêter main forte à l'OMS afin de vendre la "nouvelle normale" aux enfants

L'argent coule à flots à l'OMS et puisqu'il faut faire accepter la "nouvelle normale" aux enfants du monde entier, le studio Illumination met ses Minions à contribution, avec Gru qui, pour sa part se sent très à l'aise avec la distanciation parce qu'il l'a toujours pratiqué (c'est ce qu'il dit en arrosant une femme qui, autrement, aurait peut-être été tentée de lui parler).Les enfants qui verront leur petits bonhommes jaunes sautiller et sourire ne comprendront peut-être pas que la "nouvelle normale" de "distanciation physique" promu par l'OMS pourrait les empêcher de vivre une enfance normale. Une enfance où approcher à moins de 2 mètres d'un autre humain est tout ce qu'il y a de plus normal... voir banal.L'OMS s'adresse de plus en plus aux enfant, voyant que ses chiffres n'impressionnent plus les adultes et que leur narratif de confinement, de masquage, de gantage, de gels alcoolisants et d'écouvillons dans le fond du nez, sur fond de traçage électronique et de dénonciation ne passe plus autant qu'au début, quand leur message a été martelé en choeur (et imposé) par les gouvernements du monde entier.Pour lire mes notes libres, visitez mon forum:Dans mon "live", je parle aussi du policier de Minneapolis, Derek Chauvin qui a asphyxié le prévenu George Floyd qui aurait payé avec un billet de 20$ contrefait avant de se retrouver, face contre pavé, sous le poids de 3 policiers.Les manifestations violentes qui secouent plusieurs grandes villes américaines semblent réveiller d'anciennes rancoeurs en plus de viser à dénoncer un meurtre en apparence gratuit.Je vous parle aussi de votre coeur, des enfants, de la DPJ et de l'importance de créer votre propre vie, chers Amis!= =. =. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =. = =Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.