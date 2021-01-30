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Envers et contre tous : Sortir de ce chaos matriciel - Mika Denissot
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0 view • January 30, 2021
25 janv. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=Fcot2uToYNs&;pbjreload=101
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Je suis sûr que plusieurs d’entre vous rêvent de revenir au monde d’avant. Vous vous rappelez ce monde où nos enfants allaient à l’école, jouaient dans la cour sans masque. Ce monde où nous nous retrouvions tous ensemble pour faire la fête sans se poser de questions.
Ce monde où nous voyagions en toute liberté.
Ce monde où nous échangions notre argent contre des articles, où nous pouvions travailler sans crainte de se voir fermer nos entreprises.
Ce monde où les restaurants étaient remplis, où nous mangions ce que nous voulions et quand nous en avions envie, où la mort, la maladie ne faisaient pas partie de notre environnement. Ce monde où nous avions l’impression d’être libres.
Et bien non, je ne veux pas revenir en arrière...
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💻 Insription au live : "Tu as RDV avec ton esprit "👇
➡️ Dimanche 31 janvier et 14 et 28 février 2021 à 9h France. : https://noe-soulinamind.com/tu-as-ren
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👀 A PROPOS DE MIKA👇🏽
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A plus tard dans la vie,
Mika
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Je suis sûr que plusieurs d’entre vous rêvent de revenir au monde d’avant. Vous vous rappelez ce monde où nos enfants allaient à l’école, jouaient dans la cour sans masque. Ce monde où nous nous retrouvions tous ensemble pour faire la fête sans se poser de questions.
Ce monde où nous voyagions en toute liberté.
Ce monde où nous échangions notre argent contre des articles, où nous pouvions travailler sans crainte de se voir fermer nos entreprises.
Ce monde où les restaurants étaient remplis, où nous mangions ce que nous voulions et quand nous en avions envie, où la mort, la maladie ne faisaient pas partie de notre environnement. Ce monde où nous avions l’impression d’être libres.
Et bien non, je ne veux pas revenir en arrière...
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A plus tard dans la vie,
Mika
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