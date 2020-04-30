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"Η covid-19 είναι απάτη" ειπώθηκε στην αίθουσα τύπου του Λευκού Οίκου
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19 views • April 30, 2020
Λευκός οίκος Η.Π.Α. - ξεχασμένα μικρόφωνα
20/4/2020
Απόσπασμα εκπομπής
"The HighWire With Del Bigtree"
(YouTube, Facebook, Twitter and its website thehighwire.com)
Ο Ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου και ο φωτογράφος του συζητούν μια για μια επιδημιολογική μελέτη που θέτει το ποσοστό θανάτου των ΗΠΑ περίπου ίσο με εκείνο της γνωστής γρίπης.
"Μπορείς να βγάλεις την μάσκα σου το ποσοστό θνησιμότητας είναι 0.1-0.3"
"Oπότε ήταν μία απάτη"
John Roberts
Καναδο-Αμερικανός δημοσιογράφος που εργάζεται επί του παρόντος στο Fox News Channel, και είναι επικεφαλής ανταποκριτής του Λευκού Οίκου
20/4/2020
Απόσπασμα εκπομπής
"The HighWire With Del Bigtree"
(YouTube, Facebook, Twitter and its website thehighwire.com)
Ο Ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου και ο φωτογράφος του συζητούν μια για μια επιδημιολογική μελέτη που θέτει το ποσοστό θανάτου των ΗΠΑ περίπου ίσο με εκείνο της γνωστής γρίπης.
"Μπορείς να βγάλεις την μάσκα σου το ποσοστό θνησιμότητας είναι 0.1-0.3"
"Oπότε ήταν μία απάτη"
John Roberts
Καναδο-Αμερικανός δημοσιογράφος που εργάζεται επί του παρόντος στο Fox News Channel, και είναι επικεφαλής ανταποκριτής του Λευκού Οίκου
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