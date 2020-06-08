ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ VC ΡΕΝΤΕΜΣΙΒΙΡ

Philippe Douste-Blazy Καρδιολογίας MD, Πρώην υπουργός Υγείας της Γαλλίας και υποψήφιος διευθυντής του ΠΟΥ για το 2017

Αποκαλύπτει ότι σε μια πρόσφατη συνάντηση κλειστής πόρτας του Chattam House το 2020, τόσο οι συντάκτες του Lancet όσο και του New England Journal of Medicine δήλωσαν τις ανησυχίες τους για τις εγκληματικές πιέσεις του BigPharma στις δημοσιεύσεις τους.

ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ.....

-- Το ρεντεμσιβιρ (που κανει 4500 δολαρια η δοση) ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΨΕΛΙΖΟΝΤΑΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΗΨΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Γ. ΤΡΑΓΚΑ, ειναι φαρμακο που φτιαχτηκε για τον ιο Εμπολα - και παρεμπιπτοντως επιταχυνει την ανακαμψη απο τον Κοβιντ 19, .

-- Η χλωροκινη "του Τραμπ" (που κανει 3,7 ευρω η θεραπεια) ειναι φαρμακο που φτιαχτηκε για την ελονοσια - και παρεμπιπτοντως επιταχυνει κι αυτο την ανακαμψη απο τον Κοβιντ 19.

-- Πόλεμος μεταξύ Χλωροκίνης και Ρεντεμσιβίρ λοιπόν.

Η Χλωροκίνη είναι 70 ετών δοκιμασμένο φάρμακο, αλλά το Ρεντεμσιβιρ είναι πατενταρισμένο και οικονομικών συμφερόντων του ΠΟΥ, Soros, Ιδρυμα Γκέιτς, ίδρυμα Κλίντον (CHAI), ΝΙΗ, Fauci.

Kαι σε αυτόν τον πόλεμο τα θύματα ήταν χιλιάδες αθώοι άνθρωποι.

Ο ΠΟΥ δεν παρασύρθηκε απο τα »λάθος στοιχεία της μελέτης», η παράσυρση και η απόσυρση της μελέτης, είναι η στάχτη στα μάτια για να μην αποκαλυφθούν ευρέως η σχέση του και η διαπλοκή του με την εταιρεία Gilead του φαρμάκου Redemsivir, με την διαπλοκή του με την Κίνα και τα ιδρύματα Σόρος και Κλίντον.

Απο τις 11 Φεβρουαρίου ήταν γνωστά, αλλά κανείς δεν άκουγε.

Ο Philippe Douste-Blazy, MD, είναι καρδιολόγος και πρώην υπουργός Υγείας της Γαλλίας που διετέλεσε Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.Ήταν υποψήφιος το 2017 για Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αποκάλυψε ότι σε μια πρόσφατη μυστική, κλειστή συνάντηση του Chatham House, στην οποία συμμετείχαν μόνο εμπειρογνώμονες, οι συντάκτες και των δύο, το The Lancet και το New England Journal of Medicine εξέφρασαν την αγανάκτησή τους επικαλούμενοι τις πιέσεις που τους ασκούσαν οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Δηλώνει ότι καθένας από τους συντάκτες χρησιμοποίησε τη λέξη «εγκληματικός» για να περιγράψει τη διάβρωση της επιστήμης.

Παραθέτει τον Δρ Ρίτσαρντ Χόρτον που θρηνεί για την παρούσα επιστήμη:

''Εάν αυτό συνεχιστεί, δεν θα μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε άλλα δεδομένα κλινικής έρευνας, επειδή οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι τόσο οικονομικά ισχυρές, είναι σε θέση να μας πιέσουν να δεχτούμε έγγραφα που είναι προφανώς μεθοδολογικά τέλεια, αλλά το συμπέρασμά τους είναι αυτό που θέλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες ''