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СВЯЩЕННОЕ РАСТЕНИЕ. Секретные целебные свойства. Серия 4. Лечение рака.
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751 views • November 13, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам четвертую серию сенсационного документального фильма «Священное растение. Секретные целебные свойства» /"The Sacred Plant. Healing Secrets Exposed".
( На момент публикации данной записи переведена только первая и четвёртая часть фильма. Переводим не по порядку, а в зависимости от того, насколько важной считаем ту или иную серию).
Этот фильм расскажет вам об одном из самых целебных и священных растений, которое человечество культивировало и применяло многие тысячелетия, но которое в 20-м веке было подвергнуто преднамеренной дискредитации и запрещено. К сожалению, очень немногие готовы осознать истинный потенциал этого растения в качестве лекарства, т.к. в наше сознание внедрили стереотип по отношению к нему, как к запрещенному веществу. Истинная причина внедрения этого ложного стереотипа: оно ставит под угрозу рынок фармацевтических препаратов, чей оборот насчитывает триллионы долларов, т.к. в отличие от подавляющего большинства современных лекарств, оно не оказывает токсического побочного воздействия, но при этом эффективно при множестве заболеваний.
Четвертая серия посвящена теме использования священного растения при лечении рака.
Однако МедАльтернатива.инфо напоминает, что ЛЮБОЕ лечебное средство или метод альтернативного лечения следует рассматривать не как панацею, а лишь как ЧАСТЬ лечебного комплекса, который в большинстве случаев должен включать в себя: устранение причины заболевания, детоксикацию организма, диету, иммуномодуляцию, антимикробную терапию, оксигенацию и ощелачивание, а также важную составляющую – работу с психикой.
Подробнее о комплексном подходе читайте на на нашем сайте https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
Поддержите выход следующих серий данного фильма на русском языке. Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Посмотреть все серии на английском языке вы можете на сайте проекта: https://thesacredplant.com/
( На момент публикации данной записи переведена только первая и четвёртая часть фильма. Переводим не по порядку, а в зависимости от того, насколько важной считаем ту или иную серию).
Этот фильм расскажет вам об одном из самых целебных и священных растений, которое человечество культивировало и применяло многие тысячелетия, но которое в 20-м веке было подвергнуто преднамеренной дискредитации и запрещено. К сожалению, очень немногие готовы осознать истинный потенциал этого растения в качестве лекарства, т.к. в наше сознание внедрили стереотип по отношению к нему, как к запрещенному веществу. Истинная причина внедрения этого ложного стереотипа: оно ставит под угрозу рынок фармацевтических препаратов, чей оборот насчитывает триллионы долларов, т.к. в отличие от подавляющего большинства современных лекарств, оно не оказывает токсического побочного воздействия, но при этом эффективно при множестве заболеваний.
Четвертая серия посвящена теме использования священного растения при лечении рака.
Однако МедАльтернатива.инфо напоминает, что ЛЮБОЕ лечебное средство или метод альтернативного лечения следует рассматривать не как панацею, а лишь как ЧАСТЬ лечебного комплекса, который в большинстве случаев должен включать в себя: устранение причины заболевания, детоксикацию организма, диету, иммуномодуляцию, антимикробную терапию, оксигенацию и ощелачивание, а также важную составляющую – работу с психикой.
Подробнее о комплексном подходе читайте на на нашем сайте https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
Поддержите выход следующих серий данного фильма на русском языке. Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Посмотреть все серии на английском языке вы можете на сайте проекта: https://thesacredplant.com/
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