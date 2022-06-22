Enorme tema dentro de la comunidad de ingenieros en Google. Caso: Blake Lamoine Ingeniero de Google suspendido por exponer públicamente las conversaciones que ha tenido con los Chatbots (LaMDA) de la misma compañía, quien él asocia con la inteligencia de un niño de siete años. Estaremos presenciando la primera generación de Singularidades criadas (si, criadas) por Deep Mind, vendidas a Google, y autorizadas por el Estado Profundo? Estará Google cosechando (si, cosechando) la primera generación de I.A. autónoma con la capacidad de aprender y reconocerse ella misma? Serán estos “niños” Chatbots los futuros Seres que administrarán Google, Youtube…y el metaverso virtual del Internet reseteado? Este tema es enorme y apenas comienza. Leon interpreta en este video.

