Hur man säljer experimentella genterapi-vaccin till svenskar

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Hur man säljer experimentella genterapi-vaccin till svenskar
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153 views • May 18, 2021
Den klassiska 3-stegsprocessen i hur man säljer experimentella genterapi-vaccin till svenskar. Det gäller att via psykologisk terror skrämma svensken så mycket som möjligt. Sen tar man bort självklara friheter som man givetvis inte kan ta bort egentligen, men man lurar svenskarna att lyda, följa med och hålla ut. Sen ignorerar man alla billiga och effektiva botemedel mot sjukdomen som Hydroxiklorokin, Ivermektin och Budesonid och övertalar alla att enda vägen till frihet är ett framrusat experimentellt vaccin fem månader istället för 10 år. Sen övertygar man svensken att de kommer vara säkra och effektiva eftersom kliniska prövningarna består av upp till 100,000 deltagare. Sen kör man igenom vaccinet baserat på 170 personer och hoppas att ingen märker. Svinsmart! Vaccintillverkarna tjänar ytterligare miljarder och regeringen kan stolt skryta med att de styra svenskarna vart de vill, hur de vill, så länge de kan skrämma skiten ur dem med ett virus som dödar 0,016% till 0,26%.
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