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Dialog Demonstration: Hvorfor Er Min Film Co[Van]Vid-19 Forbudt På Youtube? [06.10.2021]
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10 views • October 09, 2021
Note: Hvorfor bruger Thomas stadig den ansvarfralæggende retorik Double- og Newspeak, også kaldet New Public Management? - Må vi ikkke få af vide hvad han og folk MENER i stedet for hvad de 'TÆNKER' ?
'Gir det Mening' - 'Ha en Forsat god dag' - 'Jeg Tænker' - 'Hvordan går det?'
Vil han selv ikke sige hvad han klart mener, istedet for vi skal høre hvad han 'tænker'?
Noget jeg har dokumenteret og offentliggjort i årevis... Han skriver det selv længere nede....
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Her burde Thomas også komme lidt ind på hvad 'Predictive Programming', mkultra og 'Social Engineering' er og bliver udført af Satanisterne og deres tjenere i hundredevis af år samt hvorfor...
Især på vores børn lige fra børnehaven af... Bl.a. LGBTQIA+ Agendaen 'We com for your Children'...
https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Men okay, ingen er jo forpligtiget ud over egne evner...
--
Thomas Soltau: Brian og jeg fandt det interessant, at mange af de mennesker som vi mødte på gaden, der ligesom har indset, at ”noget er forkert”, ikke ønskede at tale om det offentligt.
Forklaringen var ofte: Angst for udskamning - som en der var ligeglad med andre, eller angst for at det kunne have konsekvenser ift. til fx deres job.
Det er forståeligt, men det bør desværre også være indlysende for enhver, at censur eller frygten for konsekvenser, ved at sige sin mening, er problematisk.
Som befolkning er vi bedst tjent med at kende sandheden (om alt), ligegyldig hvor grim den så end måtte være!
Så sig, hvad du ser – og sig det højt nok til, at andre kan høre dig.
Du er ikke alene.
Hvis du vil være en del af noget lignende i fremtiden, så skriv til en af os.
Co[Van]Vid-19:
https://www.bitchute.com/video/7NyuqN7Bkv50/
https://www.bitchute.com/video/E643LBVg6jak/
https://odysee.com/@ThomasSoltau:b/DEN-FORBUDTE-FILM:b
ThomasSoltau - 100 subscribers
https://www.bitchute.com/video/E643LBVg6jak/
Foto: Flemming Knappmann
https://www.bitchute.com/channel/thomassoltau/
https://odysee.com/@ThomasSoltau:b
https://www.youtube.com/channel/UC1KXXBGDHyvQUmYZdMdUbWQ
https://www.bitchute.com/channel/kB46SaCxDeMI
http://www.instagram.com/thomas_soltau
--
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er Pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
'A Morning Thought' inspired by MrTruthBomb & Jefferson Airplane's 'White Rabbit' [14.09.2021]
https://rumble.com/vmht0z-a-morning-thought-inspired-by-mrtruthbomb-and-jefferson-airplanes-white-rab.html
What's happend in Denmark? 'Save our Children' Another Demostration d 10.10.2021
https://rumble.com/vmwkn1-september-24-2021.html
'Gir det Mening' - 'Ha en Forsat god dag' - 'Jeg Tænker' - 'Hvordan går det?'
Vil han selv ikke sige hvad han klart mener, istedet for vi skal høre hvad han 'tænker'?
Noget jeg har dokumenteret og offentliggjort i årevis... Han skriver det selv længere nede....
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Her burde Thomas også komme lidt ind på hvad 'Predictive Programming', mkultra og 'Social Engineering' er og bliver udført af Satanisterne og deres tjenere i hundredevis af år samt hvorfor...
Især på vores børn lige fra børnehaven af... Bl.a. LGBTQIA+ Agendaen 'We com for your Children'...
https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Men okay, ingen er jo forpligtiget ud over egne evner...
--
Thomas Soltau: Brian og jeg fandt det interessant, at mange af de mennesker som vi mødte på gaden, der ligesom har indset, at ”noget er forkert”, ikke ønskede at tale om det offentligt.
Forklaringen var ofte: Angst for udskamning - som en der var ligeglad med andre, eller angst for at det kunne have konsekvenser ift. til fx deres job.
Det er forståeligt, men det bør desværre også være indlysende for enhver, at censur eller frygten for konsekvenser, ved at sige sin mening, er problematisk.
Som befolkning er vi bedst tjent med at kende sandheden (om alt), ligegyldig hvor grim den så end måtte være!
Så sig, hvad du ser – og sig det højt nok til, at andre kan høre dig.
Du er ikke alene.
Hvis du vil være en del af noget lignende i fremtiden, så skriv til en af os.
Co[Van]Vid-19:
https://www.bitchute.com/video/7NyuqN7Bkv50/
https://www.bitchute.com/video/E643LBVg6jak/
https://odysee.com/@ThomasSoltau:b/DEN-FORBUDTE-FILM:b
ThomasSoltau - 100 subscribers
https://www.bitchute.com/video/E643LBVg6jak/
Foto: Flemming Knappmann
https://www.bitchute.com/channel/thomassoltau/
https://odysee.com/@ThomasSoltau:b
https://www.youtube.com/channel/UC1KXXBGDHyvQUmYZdMdUbWQ
https://www.bitchute.com/channel/kB46SaCxDeMI
http://www.instagram.com/thomas_soltau
--
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er Pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
'A Morning Thought' inspired by MrTruthBomb & Jefferson Airplane's 'White Rabbit' [14.09.2021]
https://rumble.com/vmht0z-a-morning-thought-inspired-by-mrtruthbomb-and-jefferson-airplanes-white-rab.html
What's happend in Denmark? 'Save our Children' Another Demostration d 10.10.2021
https://rumble.com/vmwkn1-september-24-2021.html
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