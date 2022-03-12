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Joh. W. Matutis - Beziehungen, die reich machen - 12. März 2022
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0 view • March 12, 2022
Der Mensch ist ein Geisteswesen und es ist nicht gut, wenn er allein ist.
Stichworte: hast du eine gute Beziehung zum lebendigen Gott? – die Rolle der Anbetung – dein Leben hat eine Bestimmung – verschlüsselte Kommunikation – verstehst du, was du liest, hörst und siehst? – Gott spricht in Gleichnissen – die vier Reiter und die vier Pferde – eine schreckliche Zeit, wie es sie noch nie gegeben hat – wenn du mit Gott lebst … – Dummheit ist tödlich – du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst – fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre – gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt – die dritte Engelbotschaft
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