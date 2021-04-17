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Morten Jakobsen (MIB Denmark) was live - Sataniske Gestapo Facister [13.04.2021]
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0 view • April 17, 2021
Morten Jakobsen:
"En sigtelse på paragraf 121 fornærmelse tiltale mod polititjenestemand, men hvad fanden havde i regnet med når i chikanere folk på den måde, fucking klovne..."
Straffeloven LBK nr 1650 af 17/11/2020 GÆLDENDE
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650
14. kapitel
Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650
§ 121. Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
Source:
https://www.facebook.com/morten.jakobsen.3990
https://www.facebook.com/morten.jakobsen.3990/videos/10159421058919673
"En sigtelse på paragraf 121 fornærmelse tiltale mod polititjenestemand, men hvad fanden havde i regnet med når i chikanere folk på den måde, fucking klovne..."
Straffeloven LBK nr 1650 af 17/11/2020 GÆLDENDE
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650
14. kapitel
Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650
§ 121. Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
Source:
https://www.facebook.com/morten.jakobsen.3990
https://www.facebook.com/morten.jakobsen.3990/videos/10159421058919673
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