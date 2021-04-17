Morten Jakobsen (MIB Denmark) was live - Sataniske Gestapo Facister [13.04.2021]

Morten Jakobsen:"En sigtelse på paragraf 121 fornærmelse tiltale mod polititjenestemand, men hvad fanden havde i regnet med når i chikanere folk på den måde, fucking klovne..."Straffeloven LBK nr 1650 af 17/11/2020 GÆLDENDE14. kapitelForbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.§ 121. Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.Source: