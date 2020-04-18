cómo obtener 200ml de CDS a 3000ppm (Dióxido de Cloro en disolución acuosa) de manera sencilla.

en el video se siguen las instrucciones de Andreas Kalcker. esta es la manera más sencilla que conozco actualmente. puede reproducirse en casa por cualquier persona sin dificultad ni riesgos para su salud.Ya que el CDS puede ir perdiendo con el tiempo su concentración (por la evaporación del gas), te recomiendo que no hagas una cantidad grande, solo la que vas a utilizar en un término no muy largo.con 200ml, una persona podría estar 20 días tomando una dosis diaria de 10 ml disuelta en un litro de agua. Esta sería la dosis del protocolo C usado como prevención, tratamiento de desintoxicación, etc.para una información muy completa sobre el uso del CDS con el COVID-19 (coronavirus), visita el siguiente enlace en la web de Andreas Kalcker:La jeringuilla plástica desechable y el tubo de ensayo se encuentran en farmacia. El tubo de ensayo es de los que se usan para recoger muestras de orina.No utilizar botellas que tengan tapas metálicas. En el video uso una botella de plástico duro porque es un material muy accesible, pero lo ideal sería una botella de vidrio oscuro con una tapa hermética plástica, ya que el vidrio sería 100% inerte en este caso, y los plásticos no lo son.para obtener otras cantidades de CDS simplemente habría que usar una regla de proporción lineal (las cantidades de NaClO2 y HCl 4% abajo se refieren a las usadas en cada una de las dos rondas).para:100ml de CDS, usar 1ml NaClO2 + 1ml Activador.200ml de CDS, usar 2ml NaClO2 + 2ml Activador.300ml de CDS, usar 3ml NaClO2 + 3ml Activador.400ml de CDS, usar 4ml NaClO2 + 4ml Activador.500ml de CDS, usar 5ml NaClO2 + 5ml Activador.