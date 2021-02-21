Παγκοσμιοποίηση Λιακόπουλος - Globalization of compulsion and control

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Trilateral committee, Globalization of compulsion and control. A Globalization documentary by Dimosthenis Liakopoulos, produced back in 2002. Παγκοσμιοποίηση του καταναγκασμού και του ελέγχου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Εκπομπή για την Πανκοσμιοποίηση του Δημοσθένη Λιακόπουλου, που γυρίστηκε το 2002. Οτι ακούσετε και νομίζετε οτι το ζείτε τώρα τελευταία, σε κάποιους ήτανε γνωστό απο παλιά....
Original Video: (Αρχικό βίντεο) Παγκοσμιοποίηση του καταναγκασμού και του ελέγχου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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