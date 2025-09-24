An energetic Latin-inspired track driven by buoyant percussion—congas, timbales, and syncopated claps—layered with playful brass and sprightly piano riffs, Uptempo bass and crisp guitars propel lively verses, while call-and-response vocals and rhythmic "chick chick chicky boom" hooks keep the dancefloor moving





Babalu ¡Babalu! Babalu, aye Babalu, aye Está empezando el velorio ¿Y qué le hacemos a Babalu? Dame 17 velas, ja-ja-ja-ja Pa' ponerlo en cruz Y dame un cabo de tabaco, mañiengue Y un jarrito de aguardiente Y dame un poco de dinero, mañiengue Pa' que me de la suerte Yep, ¡a gozar nena! En Santiago se baila la conga Yo quero pedir Que mi negra me quiera Que tenga dinero Y que no se muera Ay yo le quiero pedir, a Babalu Una negra frentona como tú Que no tenga otro negro Pa' que no se muera Babalu ¡Babalu! Babalu, ¡aye! Babalu, aye Oh babalu, aye Babalu, aye ¡Yeah, ey, yeah! Wo-lo-lo-lo, la-le (wo-lo-lo-lo, la-le) Ole, ole, ole, ole (ole, ole, ole, ole) Ooh-yeah (ooh-yeah) Ooh-yeah (ooh-yeah) Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando