BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

¡Babalu!
wolfburg
wolfburg
4 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • 1 day ago
An energetic Latin-inspired track driven by buoyant percussion—congas, timbales, and syncopated claps—layered with playful brass and sprightly piano riffs, Uptempo bass and crisp guitars propel lively verses, while call-and-response vocals and rhythmic "chick chick chicky boom" hooks keep the dancefloor moving

Babalu ¡Babalu! Babalu, aye Babalu, aye Está empezando el velorio ¿Y qué le hacemos a Babalu? Dame 17 velas, ja-ja-ja-ja Pa' ponerlo en cruz Y dame un cabo de tabaco, mañiengue Y un jarrito de aguardiente Y dame un poco de dinero, mañiengue Pa' que me de la suerte Yep, ¡a gozar nena! En Santiago se baila la conga Yo quero pedir Que mi negra me quiera Que tenga dinero Y que no se muera Ay yo le quiero pedir, a Babalu Una negra frentona como tú Que no tenga otro negro Pa' que no se muera Babalu ¡Babalu! Babalu, ¡aye! Babalu, aye Oh babalu, aye Babalu, aye ¡Yeah, ey, yeah! Wo-lo-lo-lo, la-le (wo-lo-lo-lo, la-le) Ole, ole, ole, ole (ole, ole, ole, ole) Ooh-yeah (ooh-yeah) Ooh-yeah (ooh-yeah) Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando, va quemando Va quemando

Keywords
timbalesan energetic latin-inspired track driven by buoyant percussion congasand syncopated claps layered with playful brass and sprightly piano riffsuptempo bass and crisp guitars propel lively verseswhile call-and-response vocals and rhythmic hooks keep the dancefloor moving
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy