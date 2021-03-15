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О влиянии хирургических или тканевых масок, респираторов и других СИЗ на здоровье людей
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41 views • March 15, 2021
О влиянии хирургических или тканевых масок, респираторов и других СИЗ (Средств индивидуальной защиты) на здоровье людей лучше врачей знают специалисты из Управления по охране труда (OSHA). В обязанности специалистов OSHA входит контроль за обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте. Подготовленные американским правительством эксперты по маскам OSHA Тэмми Кларк и Кристен Меган (Tammy Clark & Kristen Meghan) присоединились к Делу Бигтри (Del Bigtree, The Highwire) в студии, чтобы разоблачить информационную пропаганду о масках, СИЗ и их роли в профилактике COVID-19. По мнению специалистов OSHA массовое ношение масок является не только неэтичным, но и незаконным! Заставляя людей носить маски, их обрекают на долгосрочные проблемы со здоровьем в том числе и сердечный приступ, и именно поэтому OSHA разработало правила использования СИЗ.
Ссылка на оригинал видео на английском: https://thehighwire.com/videos/mask-whistleblowers-tell-all/
Ссылка на оригинал видео на английском: https://thehighwire.com/videos/mask-whistleblowers-tell-all/
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