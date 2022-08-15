FOCUSED BEAM ENERGY STEERING THE WEATHER

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Go Check out Melissa's Report:
URGENT - EVIDENCE OF FOCUSED BEAM ENERGY & WEATHER EVENTS
https://www.bitchute.com/video/BOQHxZhQ1MTp/
Fearless Nation Links Below:
HOW NEXRAD HAARP WORKS: TURNING NATURAL STORMS INTO BIBLICAL FLOODS
https://www.bitchute.com/video/IQdb8hOJONYV/
NEXRAD WEATHER CONTROL: TEXAS PLASMA GENERATION (PART 1)
https://www.bitchute.com/video/Ind3AnNmppOq/
NEXRAD WEATHER CONTROL: TEXAS PLASMA GENERATION (PART 2)
https://www.bitchute.com/video/geckGRuJrqYD/
NEXRAD WEATHER CONTROL: VORTEX CREATION
https://www.bitchute.com/video/SJ9sNlHX0tcg/
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FireMedic8
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