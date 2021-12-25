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Vídeo de formación 1- Historia del MMS y demostración de la realización del MMS1
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138 views • December 25, 2021
En el video #1 de La Universidad TUA aprenderás sobre MMS, su historia, y verás una demostración haciendo MMS1.
Este es el video #1 de la serie de 8 partes:
Introducción
1-Historia del MMS y demostración.
2-Historia y demostración del CDS.
3A-Procedimiento de inicio de los protocolos de MMS.
3B-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.
4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS.
5-Cómo hacer la Solución de Ácidos Activadora.
6-Cómo hacer la Solución de Clorito de Sodio.
7-Resumen de preguntas frecuentes y revisión de recursos.
Descarga gratuita en Telegram: https://t.me/theuniversalantidote/281
Únete al canal de Telegram de TUA: https://t.me/theuniversalantidote
Este es el video #1 de la serie de 8 partes:
Introducción
1-Historia del MMS y demostración.
2-Historia y demostración del CDS.
3A-Procedimiento de inicio de los protocolos de MMS.
3B-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.
4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS.
5-Cómo hacer la Solución de Ácidos Activadora.
6-Cómo hacer la Solución de Clorito de Sodio.
7-Resumen de preguntas frecuentes y revisión de recursos.
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