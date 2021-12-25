Vídeo de formación 1- Historia del MMS y demostración de la realización del MMS1

En el video #1 de La Universidad TUA aprenderás sobre MMS, su historia, y verás una demostración haciendo MMS1.

Este es el video #1 de la serie de 8 partes:



Introducción

1-Historia del MMS y demostración.

2-Historia y demostración del CDS.

3A-Procedimiento de inicio de los protocolos de MMS.

3B-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.

4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS.

5-Cómo hacer la Solución de Ácidos Activadora.

6-Cómo hacer la Solución de Clorito de Sodio.

7-Resumen de preguntas frecuentes y revisión de recursos.



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