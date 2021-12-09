Ζωντανή ομιλία π.Θεόδωρου Ζήση με θέμα: "Xριστουγεννιάτικος πατερικός λόγος"



Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: "Xριστουγεννιάτικος πατερικός λόγος"



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